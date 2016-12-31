مبارك الخالدي

قال مساعد مدير الكرة في نادي الكويت عادل عقلة عقب فوز فريقه الأبيض على الجهراء 4-2 ضمن الجولة التاسعة للدوري، إن الفوز في هذا التوقيت ثمين جدا لان جميع الفرق تمر بمرحلة تجميع النقاط، وأضاف لا نشعر بالرضى من حيث المستوى والأداء خصوصا ان مرمانا تلقى هدفين ما يشير إلى أن التنظيم الدفاعي للفريق لم يكن جيدا، وقال ربما ساهم الإرهاق والمجهود الكبير الذي يبذله اللاعبون في المباريات السابقة على الأداء أو المستوى والدليل اضطرارنا لإجراء ثلاثة تبديلات اضطراريه بسبب الإصابة وهذا الأمر سنعالجه في الأيام المقبلة.

وأوضح ان إدارة الفريق تسعى لإبعاد اللاعبين في التفكير في النقاط المحسومة من الفريق، وقال لنا إجراءاتنا القانونية والتي لن نتنازل عنها وهذا من حقنا لكننا لانشغل تفكير لاعبينا في هذا الأمر الذي نقوم على معالجته بعيدا عن الملعب، وستشهد الأيام المقبلة الكثير من الانفراج في كل الأمور المتعلقة بالفريق ضمانا لحضور الأبيض في كل المباريات ليكون منافسا قويا على كل البطولات.

وأشار عقلة إلى أن اللاعبين المصابين سيخضعون إلى المزيد من الفحوصات للوقوف على الحالة البدنية والصحية لكل من عبدالهادي خميس وحسين الحربي وطلال جازع.