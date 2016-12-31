مبارك الخالدي

أعلن مدير فريق الكرة بالنادي العربي حسين عاشور عن التعاقد رسميا مع لاعب منتخب سورية زاهر ميداني لتدعيم صفوف «الأخضر» في النصف الثاني من الموسم الحالي.

ويلعب ميداني في خط الوسط ووقع للعربي قادما من القوة الجوية العراقي الذي توج معه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي هذا العام.

وتسلمت إدارة النادي العربي كتاب إدارة نادي القادسية المتضمن شطب قيد اللاعب حمد العنزي من قائمة لاعبي الأصفر تمهيدا لتسجيله رسميا في صفوف الأخضر بعد الإجازة الرسمية مباشرة، وأوضح المنسق الإعلامي للفريق مشعل العبكل أن العنزي سيكون جاهزا ضمن قائمة الـ18 لاعبا المقرر اختيارها لتمثيل الفريق أمام التضامن الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة العاشرة للدوري، وقال ان اشراك العنزي في المباراة يتوقف على رؤية الجهاز الفني واختياراته للاعبي المباراة.

وأشار العبكل ان اللاعب عبدالعزيز السليمي تواجد مع الفريق مساء الخميس حيث اجتمع مع الجهاز الإداري ومن المقرر ان يدخل اللاعب التدريبات اليوم اذ يبقى السليمي ابن النادي ولا يوجد اي خلاف بين اللاعب والجهازين الفني والإداري.