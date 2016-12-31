العنزي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء

يحيى حميدان

وجد السالمية صعوبة كبيرة قبل ان يتغلب على الشباب بهدف نظيف مساء امس على ستاد جابر الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري «VIVA» لكرة القدم، وسجل فيصل العنزي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء (86).

وصار رصيد «السماوي» 14 نقطة في المركز السادس، فيما بقي الشباب على رصيده السابق بـ 7 نقاط في المركز العاشر.

ولم يرتق مستوى الطرفين في الشوط الاول الى ما كان متوقعا، حيث مال اداء الفريقين الى العشوائية مع عدم التنويع في اللعب لاسيما من جانب السالمية الذي ركز على الاختراق من العمق وهو ما لم يوفق فيه بسبب ترابط الدفاع الشبابي من علي نادر وعلي الزنكي اللذين اوقفا كل الهجمات السلماوية التي جاءت بتحركات من الاردني عدي الصيفي وفيصل العنزي ومن خلفهم محمد الهويدي.

وفي الشوط الثاني، كاد السالمية ان يفتتح التسجيل عن طريق نايف زويد الذي عجز عن ترجمة عرضية البديل محمد سويدان الى هدف من داخل منطقة الجزاء بعد ان ارتطمت كرته بالعارضة وذهبت بعيدا (62).

واطاح مهاجم الشباب بدر جمال بفرصة ثمينة اثر انفراده بشكل كامل بالمرمى، بيد انه تباطأ في الانطلاق بالكرة وقام مدافع السماوي غازي القهيدي بقطعها وابعادها عن مرمى فريقه (74).

وجاء الفرج للسالمية في الدقيقة 86 بعد احتساب الحكم سعد الفضلي ركلة جزاء صحيحة اثر تدخل متهور من مدافع الشباب علي الزنكي على احمد النهام، ونفذها فيصل العنزي بنجاح.