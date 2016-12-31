حقق فرسان الكويت مراكز متقدمة في انطلاق منافسات بطولة الريان الدولية لقفز الحواجز «فئة 4 نجوم» بمشاركة 11 دولة خليجية وعربية وأوروبية.

واستطاع الفارس الشيخ يوسف الصباح تحقيق المركز الثالث في منافسات المباراة الأولى التي أقيمت على ارتفاع 120 سنتيمترا من جولتين بمشاركة 49 فارسا وفارسة وذلك على الجواد «كي أر سي انجوي» بزمن قدره 25.90 ثانية بدون أخطاء.

وتمكن الصباح من تحقيق المركز الثالث بعد منافسة شديدة مع صاحب المركز الأول السعودي عبدالله الراجحي على الجواد «اتش زوي» بزمن 23.57 ثانية والقطري سعيد القاضي الذي حل ثانيا على الجواد «جيسيكو4» بزمن 25.23 بدون اخطاء.

وحققت الفارسة غنيمة العثمان المركز الرابع على الجواد «دانسي» بزمن قدره 26.29 ثانية فيما احتل السعودي فيصل ابا الخيل المركز الخامس على الجواد «سيلفانو» بزمن 26.52 ثانية.

وفي المباراة الثانية التي اقيمت على ارتفاع 135 سم تمكن الفارس الشيخ يوسف الصباح من تحقيق المركز الثاني على الجواد «فيمك» بزمن قدره 56.78 ثانية بدون اخطاء.

واستطاع الصباح تحقيق المركز الثاني بعد منافسة مع القطري راشد المري الذي حل اولا على الجواد «دولسي فيتا» بزمن 56.18 ثانية فيما جاء السعودي عبدالرحمن الهمزاني ثالثا على الجواد «بيرجيتا» بزمن 58.05 ثانية ثم مواطنه الأولمبي السعودي خالد العيد رابعا بزمن 58.72 ثانية والفارس السعودي بدر الفرد في المركز الخامس بزمن 58.77 ثانية.

وتستمر البطولة التي تدخل ضمن الدوري العربي المؤهل لكأس العالم المقررة في الولايات المتحدة الاميركية العام المقبل ثلاثة أيام على الميدان الخارجي للاتحاد القطري للفروسية.