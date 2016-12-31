أعلن نادي الألعاب الشتوية عزمه افتتاح مدرسة «هوكي الجليد» الهادفة لتعليم وتدريب فئة البراعم والناشئين أساسيات وفنون اللعبة في السابع من يناير المقبل.

وقال رئيس النادي فهيد العجمي لـ «كونا» إن المدرسة المزمع إقامتها على صالة التزلج على الجليد بإشراف مدربين عالميين تعنى باستقبال البراعم والناشئين من عمر 4 أعوام الى 14 عاما لتعليمهم أساسيات اللعبة.

وأضاف العجمي ان هذه الخطوة التي تتم بالتعاون وبرعاية من إدارة الرياضة للجميع التابعة للهيئة العامة للرياضة تهدف الى توسيع قاعدة ممارسي اللعبة من فئة الأعمار الصغيرة ليكونوا رافدا للمنتخبات الكويتية للفئات الأكبر سنا.

وأوضح أن النادي سيوفر لطلاب المدرسة جميع مستلزمات اللعبة «مجانا»، داعيا أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم الحضور الى مقر النادي الكائن في منطقة الشامية قطعة 8 شارع حمد الصقر يوميا خلال الفترة المسائية وحتى السابع من يناير.

وأفاد بأن حفل افتتاح المدرسة سيشهد توزيع الملابس وتحديد جدول أيام التدريبات فضلا عن عرض فيلم وثائقي عن مسيرة منتخب الكويت لهوكي الجليد إلى جانب شرح كيفية ارتداء ملابس اللعبة وذلك بواسطة شخصيات محببة للأطفال.

وثمن العجمي الدعم الكبير الذي توليه الهيئة العامة للرياضة لناديه بقيادة مديرها العام الشيخ احمد منصور ونائبه لشؤون الرياضة د.حمود فليطح والتي تجسدت برعاية هذه المدرسة فضلا عن دعمهما لمعسكرات فرق النادي ومشاركتهم الخارجية.