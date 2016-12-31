شهدت فعاليات النسخة الرابعة من بطولة الكويت لـ «الكارتيغ.كي.سبيد» التي اختتمت أول من أمس في حلبة سرب بمنطقة الشويخ منافسات قوية بين مختلف المتسابقين وسط مشاركة واسعة من الكويت ودول الخليج.

وشارك في البطولة اكثر من 40 متسابقا قسموا إلى ثلاث فئات هي فئة (النساء) وفئة (الشباب) وفئة (اقل من 16)، وحقق المتسابق راشد العليان لقب فئة (الشباب) تلاه ثانيا محمد العليان وعبدالله العليان في المركز الثالث، بينما حصلت المتسابقة دلال جاسم على لقب فئة (النساء)، وحلت ثانيا المتسابقة شهل نواف تلتهما مريم مخصيد، أما في فئة (اقل من 16) فجاء المتسابق عادل الشويعي اولا وعلي فؤاد ثانيا وفهد الخالد ثالثا.

وأشاد مدير نادي «باسل السالم الصباح» لسباق السيارات والدراجات سيف عوض المطيري بالمستوى الذي ظهر به المتسابقون في البطولة والذي أظهر لكل من تابع البطولة «القدرات الفنية الكبيرة» التي يمتلكها هؤلاء الشباب وقدرتهم التي تؤهلهم للمنافسة خارجيا والظهور بأفضل صورة اقليميا ودوليا.

وقال المطيري: إن نتائج البطولة التي تقام للمرة الرابعة لهذا الموسم جاءت «كما كنا نتوقع وتمكنا من خلالها من إعطاء فكرة موسعة عن هذه الرياضة» حديثة النشء وتسليط الضوء عليها بصورة أكبر بهدف خلق شعبية لها بين الشباب الكويتي المحب لرياضة المحركات بكل أنواعها.

وثمّن دور كل من ساهم في تنظيم البطولة من أعضاء ومنظمين من مجلس إدارة النادي الذين حرصوا على إظهار البطولة بصورة لائقة اضافة الى جهود وزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية.

وأعرب عن شكره لإدارة حلبة سرب ووزارة الشباب والمتحف الكويتي للسيارات والهيئة العامة للرياضة (قطاع الرياضة للجميع) برئاسة حامد الهزيم على ما قدموه من دعم لأجل جمع الشباب في أماكن مخصصة لممارسة هواياتهم وإبراز طاقاتهم، لافتا الى ان هذه الجهود كان لها أكبر الأثر في إنجاح البطولة وإظهارها بالمظهر اللائق والمطلوب.