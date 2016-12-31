مبارك الخالدي

حقق النصر فوزا ثمينا على الصليبخات ٢-٠ في المباراة التى جعتهما مساء امس على ستاد مبارك العيار بنادي الجهراء ضمن منافسات الجولة التاسعه لدوري VIVA لكرة القدم ، وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر الى ١٩ نقطة بالمركز الثالث ليدخل بقوة على خط المنافسه على الصدارة فيما تجمد رصيد الخاسر عند ١١ نقطة .



سجل هدفي العنابي فيليب داوزي(٥٤) وبدر العنزي(٧٣).



وجاء الشوط الاول متوسط المستوى كان فيه الصليبخات الافضل من حيث التنظيم والانتشار والاستحواذ على الكرة واحسن مشعل ذياب ودغيم الرشيدي قيادة حملات الفريق الهجومية من الاطراف والعمق لكن دون خطورة حقيقية على المرمى لوقوع بدر المطيري ومحمد العلاطي تحت الرقابة المستمرة، فيما نشط النصر على فترات ولم يظهر طلال العجمي في مستواه الحقيقي وكانت اخطر المحاولات عبر تسديدة المدافع المتقدم محمد خالد مرت جوار القائم الايسر للحارس بدر محمد.



وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة اللقاء ،واندفع النصر بقوة بغية التسجيل بتقدم محمود جمعة ومشعل الصليلي الى جوار فيليب داوزي، ومن كرة ثابتة ارتقى داوزي الغير مراقب ليضع الكرة برأسه في شباك الحارس بدر محمد (٥٤)، لينشط بعدها الصليبخات من أجل تعديل النتيجة وشكل العلاطي والمطيري خطورة على مرمى الحارس احمد عادي ومن جملة فنية كاد المطيرى ان يدرك التعادل لكن تسديدته علت العارضة (٦٤) .



وسجل بدر العنزي الهدف الثاني لفريقه النصر بمتابعتة الجيدة لركنية محمود جمعه اودعها العنزي في مرمى االصليبخات (٧٣) .



واجرى مدرب النصر ظاهر العدواني تبديلات حافظ من خلالها على التوازن الدفاعي لفريقه معتمدا على الكرات المرتدة وسط محاولات للصليبخات للتعديل او تقليص الفارق لينتهى اللقاء بفوز عنابي ثمين .