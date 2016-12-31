ناصرالعنزي



لحق القادسية على الفوز متأخرا وحقق الفوز بصعوبة على الفحيحيل بهدفين مقابل في ختام الجولة التاسعة من دوري VIVA ، وبذلك عزز صدارته برصيد "٢٢" نقطة فيما بقي الفحيحيل على نقاطه ال"٤" في المركز قبل الأخير.



وتدخل صالح الشيخ بعد ان عجز المهاجمون من تسجيل الاهداف وسجل الهدف الاول في الدقيقة ٨٤" بعدما استقبا الكرة بثقة وتخلص من خصمه وسدد من خارج منطقة الجزاء في زاوية صعبة للحارس بدر بلال وضربت الكرة القائم ودخلت المرمى " هدف جميل" ، وأضاف البديل سالم البريكي الهدف الثاني اثر تبادله الكرة مع احمد الرياحي وسددها باتقان داخل المرمى "٩٣".



ورغم فوزه الا ان الاصفر قدم واحدة من أسوأ عروضه وعجزت مجموعته من تهديد مرمى الخصم ووضح تأثير غياب بدر المطوع الهجومي، وانعدم التفاهم بين خطوط الاصفر الى درجة ان اللعب اصبح اجتهادا من اللاعبين وكل لاعب يلعب " على كيفه" إلى ان تدخل المخضرم صالح الشيخ وسجل الهدف الاول في وقت متأخر مما احبط دفاع الخصم فجاء الهدف الثاني ، ووعلى مدرب القادسية دالبيور ان يعدل في صفوفه وتشكيلته وإلا سوف يفقد صدارته.



اما الفحيحيل فقد قاوم طويلا ولعب مدافعا معتمدا على الكرات المرتدة واحسن حارسه بدر بلال في رد بعض الكرات الخطرة وبعد ذلك حل الإجهاد باللاعبين وخسروا المباراة في الامتار الاخيرةأدار المباراة الحكم عبدالله الكندري وأحسن في إدارتها.