مبارك الخالدي

أشاد مدرب فريق الكرة بنادي النصر، الوطني ظاهر العدواني، بالروح العالية للاعبيه بعد الفوز على الصليبخات 2-0 ضمن الجولة التاسعة للدوري.

وقال العدواني عقب المباراة: «لا شك ان الفوز تحقق بصعوبة على فريق يستحق الاحترام ويلعب بشكل منظم بقيادة مدرب قدير مثل احمد عبدالكريم نكن له الاحترام بعد ان حقق نتائج جيدة هذا الموسم».

وأضاف مدرب النصر: «المهم هو عوده الروح للاعبين في هذا الموسم وهي متزامنة مع تخطيط ادارة النادي والجهازين الفني والاداري في إعادة بناء الفريق والآن نحصد النتائج بفضل تعاون الجميع وإصرارهم على تحقيق مركز متقدم».

وقال العدواني: «نعم نملك الطموح وثقتنا تزداد بأنفسنا بعد كل فوز لكننا لن نتخلى عن الواقعية في تعاملنا اولا مع فريقنا الواعد وثانيا مع الفرق المختلفة التي نواجهها اذ نحاول ان نؤدي كل مباراة بتركيز وتخطيط منفصل».

وأشار العدواني الى ان النصر كسائر الفرق الأخرى يعاني ضغط المباريات لكننا افتقدنا اربع عناصر مهمة بسبب السفر الى القاهرة لأداء اختبارات دراسية، متمنيا ان يستمر «العنابي» على هذا الاداء بروح المسؤولية التي يتحلى بها الجميع.