عبدالعزيز جاسم

أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك هاني الصقر أن فريقه استحق الفوز على كاظمة بهدف دون رد في ختام الجولة التاسعة من الدوري، مشيرا إلى أن اليرامكة استغلوا حالة الطرد في كاظمة وتمكنوا من تسجيل هدف الفوز الوحيد، لافتا إلى أن فريقه أضاع أكثر من فرصة قبل تسجيل يوسف نجف الهدف الوحيد.

وقال الصقر: إن اليرموك كان في مستوى جيد قبل حالة الطرد للمنافس ووصل لمرماه في أكثر من مناسبة ما يعني أن مستوى الفريق في تطور رغم الخسارة من الجهراء في الجولة الماضية، مشيرا إلى أن الفوز سيعطي اللاعبين دفعة معنوية في قادم المباريات.

وأضاف ان البرازيلي صامويل أوليفيرا سيكون جاهزا لمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل في الجولة العاشرة من الدوري.

وتابع أن هناك مهاجما برازيليا ولاعب وسط نيجيريا سيصلان خلال اليومين المقبلين تمهيدا لتجربتهما قبل التوقيع معهما في حال اقتنع الجهاز الفني بمستواهما.