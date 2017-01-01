رسم خطة زمنية حاسمة فنياً وبدنياً

يعقوب العوضي

باشر المدرب الكرواتي جاكشا بوجليتش مهمته في قيادة فريق اليد الأول بنادي اليرموك مساء أمس الأول في الحصة التدريبية الأولى على صالة النادي بعد وصوله الى البلاد الاربعاء الماضي.

وواجهت إدارة اليرموك عدة عقبات لإنهاء إجراءات تأشيرة جاكشا في الفترة الماضية، حيث كان مقررا أن يتسلم مهمته في قيادة الفريق في الأسابيع الاولى من دوري الدمج، غير ان الظروف التي طرأت على الإجراءات الرسمية حالت دون ذلك.

وأكد جاكشا في تصريح لـ «الأنباء» أنه بدأ في التعرف على اللاعبين عبر الاجتماع الاول معهم ومع الجهاز الاداري، وقال: لقد وردتني معلومات كثيرة حول المنافسة في «اليد» الكويتية وعن مدى قوتها بين الفرق في الماضي.

وأضاف: لا يمكن الوصول الى أهدافنا الا عبر التعاون بين اللاعبين والجهازين الإداري والفني، وواصل قائلا: هدفي ان أعيد اليرموك الى منصات التتويج عبر رسم خطة زمنية حاسمة تضمن للاعبين ارتفاعا في المستويين الفني والبدني وأيضا زيادة مخزون اللياقة البدنية.

وحـــول منــــافســات الدوري، قال: لا يمكن تعويض النقاط السابقة التي خسرها الفريق، ولكن التركيز في الفترة المقبلة سينصب على المنافسة للحصول على لقب دوري الدرجة الأولى والاستعداد لبطولة كأس الاتحاد.

واستطرد: دوما ما أصوب الى أعلى الاهداف ويؤسفني عدم إمكانيتنا المنافسة على الدوري الممتاز، ولكن بالعمل الجاد والالتزام بالتدريبات اليومية سنكون منافسين في المستقبل القريب.

من جانب آخر، علمت «الأنباء» من مصادرها في اليرموك أن الادارة تدرس اقامة معسكر خارجي استعدادا للمنافسة في دوري الدرجة الأولى وكأس الاتحاد، كما أشارت المصادر الى ان فترة الانتقالات المقبلة ستشهد تدعيما لصفوف الفريق بغرض إعطائه دفعة فنية ومزج لاعبي الخبرة مع الشباب.