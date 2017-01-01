اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة التاسعة من دوري VIVA ويضم:

٭ الحارس: نواف المنصور (الساحل).

٭ الدفاع: فهد الهاجري (الكويت)، عبدالهادي العجمي (الشباب)، فهد صباح (اليرموك).

٭ الوسط: بدر العنزي (النصر)، فهد مرزوق (السالمية)، صالح الشيخ (القادسية)، محمد عبيد (خيطان)، عبدالله البريكي (الكويت).

٭ الهجوم: يوسف العنيزان (التضامن)، ويوسف نجف (اليرموك).





صح لسانك

حرص مدرب خيطان أنور يعقوب على قيادة فريقه رغم تواجد والده في العناية المركزة، موقف يستحق الثناء.

«دعواتكم بالشفاء»

غلط × غلط

انقطاع بعض اللاعبين عن التدريبات بسبب عدم مشاركتهم أساسيين، «يعني.. يا ألعب يا ما أتدرب».

«الحزم مطلوب»

جانسينيز نجم الأسبوع





استحق مدرب اليرموك، البرازيلي جانسينيز داسيلفا، أن يكون نجم الأسبوع هذه الجولة بعد تحقيقه لفوز ثمين على حساب كاظمة ويحسب له انضباط الفريق بصورة مميزة تدل على أن «اليرامكة» تجاوزوا خسارة الجهراء بالثلاثة في الجولة السابقة، كما يحسب له تبديلاته التي حافظت على سير المباراة مثلما أراد.