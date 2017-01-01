«صباح الخير عليكن من مدينة الضباب»
الفنانة إليسا لمحبيها عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورتين إحداهما لها والأخرى للمنظر الذي يظهر خارج نافذتها، وعلقت على الأولى: «لندن مود، برد»، وعلقت على الثانية: «صباح الخير من مدينة الضباب لندن». يذكر أن إليسا كانت أطلت في حلقة من برنامج الإعلامي عمرو أديب الذي يبث على قناة «one» اتسمت الحلقة بالجرأة والصدق وأعلنت فيها أنها الفنانة الأكثر مبيعا في الشرق الأوسط، وأن نجاحها يستفز أشخاصا لا يحبونها.
«ستنبهرون بهذا البرنامج»
الفنانة الراقصة المصرية فيفي عبده، موضحة أنها تعاقدت على المشاركة كضيفة في برنامج «اس ان ال بالعربي» الذي يذاع على قناة «او اس ان» كعرض اول و«سي بي سي» كعرض ثان.
وأكدت أنها عقدت جلسات عمل مع فريق الكتابة وقاموا بـ «اسكتشات رائعة ستبهر بها جمهورها» بحسب قولها. يذكر أن هذا البرنامج شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم روبي وايتن عامر ومنى زكي وهند صبري وحقق البرنامج نجاحا كبيرا بمصر والوطن العربي.
ماذا قالت الفنانة إليسا لمحبيها من مدينة الضباب؟.. وكيف وصفت فيفي عبده مشاركتها في برنامج «اس ان ال بالعربي»؟..ورأي عبير صبري في أن تكون زوجة ثانية