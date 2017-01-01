مبارك الخالدي

شن مدير الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي هجوما لاذعا على الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة فريقه أمام السالمية ضمن الجولة التاسعة للدوري والتي انتهت بخسارة فريقه 0-1.

وقال الزنكي في تصريحات لافتة موجهة الى لجنة الحكام وطاقم التحكيم «فكونا من أسطوانة نادي كبير وآخر صغير».

وأضاف: «قدمنا مباراة كبيرة بشهادة الكل ولكن ضاع مجهود لاعبينا بقرار غير موفق من الحكم الذي احتسب ضربة جزاء جاء منها الهدف وهي بعيدة عن الواقع».

وقال الزنكي: «أتمنى من الحكام ان يثمنوا الفرص التي تأتيهم لإدارة المباريات من خلال ترشيح لجنة الحكام ولكن مع هذا الأداء، فالمستقبل لا يبشر بالخير في ظل وقوع البعض منهم تحت تأثير هذا ناد كبير وهذا الآخر صغير».