عبدالعزيز جاسم

aziz995@

أنهى القادسية عام 2016 وهو متصدر للدوري مع انتهاء الجولة التاسعة من دوري «VIVA» لكرة القدم، فعلى الرغم من تراجع مستواه الكبير والذي يعود لكثرة الإصابات والغيابات لكنه أبى إلا أن يقول لجماهيره «كل عام وانتم في الصدارة» بعد فوزه الشاق على الفحيحيل بهدفين دون رد، ورفض اثنين من ملاحقيه السقوط وواصلا الضغط عليه، فالكويت أنهى مهمة الجهراء بسلام بعد الفوز 4-2، والنصر كسب الرهان وواصل تقدمه بفوز مستحق على الصليبخات 2-0، فيما سقط أحد فرسان الصدارة كاظمة بخسارته أمام اليرموك بهدف دون رد كان كفيلا ببقائه في مركزه الخامس، بينما استعاد السالمية جزءا من عافيته وتغلب على الشباب بشق الأنفس 1-0، وكما توقع المتابعون صعوبة انتصار الساحل والتضامن أحدهما على الآخر ليخرجا متعادلين 1-1، فيما استفاق خيطان على حساب شريكه السابق في المركز الأخير برقان وتغلب عليه 5-3.

الأصفر.. كاد أن يسقط

منذ الجولة السابقة حذرنا من مستوى القادسية المتراجع وفي هذه الجولة كاد أن يسقط أمام الفحيحيل بالتعادل لولا خبرة صالح الشيخ وتعامله «الهادي والرايق» في الدقائق الأخيرة لكان الأصفر الآن يتحسر على ضياع النقطتين، وبعد أن عدت الجولة التاسعة بسلام بات على القادسية ترتيب أوراقه وان تتحرك إدارة النادي وتضم محترفين أجانب خصوصا ان الفريق سيرتاح في الجولة المقبلة لكن تنتظره مهمتين صعبتين الاولى مع السالمية في الجولة الـ 11، والثانية في نهائي كأس سمو ولي العهد أمام الكويت..

الأبيض.. فوز وتراجع

يعتبر الكويت من أفضل الفرق حاليا التي تحقق الفوز بأريحية لكنه في مباراة الجهراء تراجع دفاعيا بسبب الثقة المفرطة بعد ضمان النتيجة بصفة كبيرة لكن يحسب للأبيض أنه لا يتأثر بالغيابات ولا يتعجل تسجيل الهدف رغم دخوله كل مواجهة مهاجما وبالفعل هذا ما فعله بالجهراء فهو احتاج لـ 34 دقيقة من اجل تسجيل الهدف الأول لكنه بعد ذلك بات يتفنن بتسجيل الأهداف الواحد تلو الآخر.

العنابي.. ماشي صح

من الواضح أن النصر وضع مسألة الهبوط والصعود خلف ظهره وبات بالفعل يفكر بأن يخطف أحد المراكز الثلاثة وهو حق مشروع لما يملكه المدرب ظاهر العدواني من فكر معتمد من خلاله على لاعبين شباب أثبتوا بأنهم افضل مواهب هذا الموسم وخير دليل سيطرتهم الكبيرة على الصليبخات بالشوط الثاني ونجاحهم في اقتناص الثلاث نقاط.

البرتقالي.. ماتروك ليش التغيير؟

من الأمور المتعارف عليها في كرة القدم أن الفريق الذي يحقق الانتصارات الواحدة تلو الأخرى لا يغير بتشكيلته إلا لظروف الغياب القسرية أما في كاظمة فالمدرب الروماني فلورين ماتروك خرج عن النص في هذه الجولة وقام بعدة تغييرات أثرت كثيرا على مستوى «البرتقالي» فلم يكن طرد سلطان صلبوخ هو السبب الرئيسي للخسارة بل كانت اختيارات ماتروك هي السبب ومن ثم الطرد.

السماوي.. افتقد الحلول

عانى السالمية كثيرا قبل أن يتمكن من خطف الفوز أمام الشباب فالفريق افتقد للحلول سواء من العمق أو الأطراف وذلك بسبب اعتماده بصورة كبيرة على لاعبيه الشباب سواء أساسيين أو بدلاء وهو أمر يعتبر صعب جدا على أي فريق يرغب في المنافسة على الدوري حتى أن الهدف الوحيد جاء من ركلة جزاء.

التضامن.. عاد بالثاني

تناقض كبير شهده مستوى التضامن في مواجهة الساحل فالفريق في الشوط الأول كان متراجع في جميع الخطوط اما في الثاني فتغير حاله كليا لأنه هاجم بقوة ودافع بطريقة مميزة وأضاع فرص بالجملة من بينها ركلة جزاء كما أنه سجل هدف التعادل الذي جاء في آخر دقيقتين من الوقت الاصلي.

الصليبخات.. لعب شوط

على عكس مبارياته السابقة ظهر الصليبخات بشكل جيد ومنظم في الشوط الأول لكنه تراجع كثيرا في الشوط الثاني، ويؤخذ عليه عدم استغلاله للفرص السهلة المتاحة أمام لاعبيه لذلك كانت الخسارة واقعية في نهاية المطاف.

الساحل.. ما ثبت

تفوق الساحل تكتيكيا على التضامن في الشوط الأول وظهر بمستوى مميز وكان من المفترض ان يسجل اكثر من هدف إلا أنه وكالعادة تراجع كثيرا في الشوط الثاني وكاد أن يخسر حتى النقطة لذا على المدرب عبدالرحمن العتيبي مطالبة اللاعبين التركيز طوال المباراة لكي يتمكن من حصد النقاط فالثبات في المستوى مطلوب في شوطي المباراة.

اليرموك.. برافو

عندما تستفيق أمام فريق ينافس على الصدارة وتقدم مستوى مميزا طوال المباراة لا يمكن لنا إلا أن نقول لليرموك ولاعبيه «برافو»، فـ «اليرامكة» ركزوا بطريقة مميزة ساهمت في إغلاق جميع المنافذ أمام لاعبي كاظمة ثم استغلوا الطرد بصورة مثالية في الشوط الثاني لينهوا المباراة بأفضل طريقة ممكنة.

الشباب.. منظم

رغم خسارة الشباب من السالمية إلا أنه قدم مباراة مميزة ولولا الخطأ الفردي والذي تسبب بركلة جزاء لخرج على أقل تقدير متعادلا، ويحسب للمدرب الصربي بوريش نيشا الانضباط التكتيكي للاعبيه وكذلك مباغتة المنافس هجوميا وعدم الاكتفاء بالدفاع فقط واذا استمر على هذا المنوال ودعم صفوفه بمهاجم أجنبي قد لا نجده بهذا المركز مع انتهاء القسم الأول.

الجهراء.. تراجع معنوياً

من شاهد الجهراء أمام الكويت في أول 30 دقيقة ظن أن الفريق الجهراوي سيتمكن من إيقاف الأبيض أو على أقل تقدير سيخسر بصعوبة لكن الفريق انهار بسرعة بعد هدف مدافعهم المقدوني بريشا سيدات في مرماهم وهو أمر خاطئ لأن المباراة تنتهي بـ 90 دقيقة وليس لحظة تأخرك بهدف وخير دليل العودة المتأخرة «جدا» بهدفين بعد دخول مرماهم 4 أهداف.

خيطان.. انتصار معنوي

يعتبر فوز خيطان معنويا أكثر من أي شيء آخر فني لأن الجميع يدرك أن برقان يمر في ظروف صعبة وفي حال لا يحسد عليها وإذا كان مهاجمو خيطان تمكنوا من تسجيل 5 أهداف فيجب محاسبتهم أيضا على استقبال مرماهم لـ 3 أهداف، كما يجب على المدرب أنور يعقوب أن يطور من مستوى الفريق أكثر لأن بقية الفرق تفوقه في المستوى حاليا باستثناء اليرموك والفحيحيل وبرقان الذين قد يكونون معه بمستوى واحد في الوقت الحالي.

الفحيحيل.. وقلة الخبرة

تعتبر قلة الخبرة هي السبب الرئيسي وراء خسارة الفحيحيل أمام القادسية، لأنه تكتل بصورة كبيرة أمام مناطقهم الدفاعية ولم يجدوا اللاعبين الذين يريحونهم من ضغط «الأصفر»، فكل كرة مبعدة تعود إلى منطقتهم بأقل من ثوان ما يعني أن الفريق بحاجة للاعبين خبرة في وسط الملعب والهجوم.

برقان.. خسر وتطور هجومياً!

على الرغم من خسارة برقان أمام خيطان فإن الفريق اظهر ردة فعل إيجابية بعد كل هدف يدخل مرماهم بعكس المباريات السابقة فالفريق تطور نوعا ما هجوميا لأنه سجل 3 أهداف وأضاع مثلها تقريبا لكنه ظل «متواضعا» دفاعيا باستقباله ٥ أهداف وكاد ان يتلقى مثلها أيضا وعلى مدرب برقان حمد حربي ترتيب خطه الدفاعي قبل الهجومي اذا أراد ان يحصل على النقاط مستقبلا.

لقطات من الجولة

٭ يتساوى مهاجم السالمية نايف زويد مع مهاجم الصليبخات بدر المطيري بصدارة هدافي الدوري برصيد ٥ أهداف، ويأتي خلفهم ٤ لاعبين برصيد ٤ أهداف وهم: علي مقصيد وجول داماو (العربي)، يعقوب الطراروة (التضامن) وباتريك فابيانو (كاظمة).

٭ كان هدف مدافع الجهراء بريشا سيدات بمرمى فريقه الوحيد الذي أتى بنيران صديقة في هذه الجولة.

٭ من المتوقع أن تشهد الجولة العاشرة ظهور عدد من الوجوه الجديدة مع الفرق سواء من المحليين أو المحترفين بسبب فتح باب الانتقالات الشتوية الاثنين المقبل والجولة تنطلق الثلاثاء.

٭ بادرة مميزة قام بها لاعبو الفحيحيل بعد رفعهم لافتة تمنوا من خلالها الشفاء للشيخ د.طلال الفهد.

٭ شهدت الجولة حالتي طرد، الأولى كانت من نصيب لاعب برقان أحمد المنصور في مواجهة فريقه أمام خيطان، والثانية لمدافع كاظمة سلطان صلبوخ أمام اليرموك.

٭ 3 فرق لم تسجل في هذه الجولة، هي: الصليبخات والشباب والفحيحيل.

٭ العربي هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن.

٭ فريقان لم يتعادلا في الدوري هما خيطان وبرقان.

٭ القادسية هو أكثر الفرق تحقيقا للفوز بواقع 7 انتصارات، بينما يتساوى الشباب والفحيحيل وبرقان كأقل الفرق تحقيقا للانتصارات بواقع فوز واحد لكل فريق حتى الآن.

٭ يعتبر الكويت أكثر الفرق تسجيلا للأهداف بـ 24 هدفا، فيما يعتبر الفحيحيل الأقل بـ 3 أهداف.

٭ دفاع القادسية هو الأقوى بعد دخول مرماه هدفين، بينما يعتبر برقان الاضعف بتلقيه 36 هدفا.