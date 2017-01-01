رفضت اللجنة الأولمبية الدولية أمس التجاوب مع الطلبات الحكومية التي تلقتها برسالة الحكومة المواجهة للمنظمة الدولية بتاريخ 23 ديسمبر الماضي والمتضمنة طلب رفع الإيقاف عن النشاط الخارجي للرياضة الكويتية مؤقتا لحين صدور تشريعات جديدة تنسجم مع القوانين الدولية.
وطالبت المنظمة الدولية برسالتها لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود بمراجعة القوانين الحكومية وإلغاء القرارات الخاصة بحل اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم وإلغاء القضايا المرفوعة من الحكومة على الرياضيين كخطوة تسبق النظر في طلب رفع الإيقاف، وتعتبر الرسالة عودة للمربع الأول فيما يتعلق بمشكلة الرياضة الكويتية مع المنظمات الدولية.