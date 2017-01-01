أحرز الاسباني رافايل نادال الذي عانى كثيرا من الاصابات في 2016، لقبه الرابع في دورة أبوظبي الاستعراضية للتنس، بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان 6 ـ 4 و7 ـ 6 (7 ـ 5) أمس في المباراة النهائية.

وعانى الاسباني (30 عاما) كثيرا الموسم الماضي من إصابة في رسغه الأيسر أبعدته عن الملاعب فترات طويلة، واقتصرت ألقابه في 2016 على دورتي برشلونة وموناكو، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز.

وتراجع المصنف الأول سابقا، والفائز بـ 14 لقبا في البطولات الكبرى، إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي، وهو الأسوأ له منذ 2004.

وكسر غوفان (26 عاما) المصنف 11 عالميا والذي أقصى المصنف أول البريطاني اندي موراي في نصف النهائي الجمعة، ارسال نادال مطلع المجموعة الثانية فتقدم 3 ـ 1، بيد ان الاسباني المخضرم عادل ثم حسم المباراة في اقل من ساعتين.

وقال نادال للصحافيين: «انا سعيد بالفوز باللقب، وتحقيق بطولة في بداية الموسم امر جيد ودافع لتقديم اداء مميز في الموسم الجديد».

وسيخوض نادال بطولة بريزبين الاسترالية فيما ينتقل غوفان إلى قطر لخوض منافسات دورة الدوحة.

وأنهى موراي الدورة في المركز الثالث بعد فوزه على الكندي ميلوس راونيتش 6 ـ 3 و7 ـ 6 (8 ـ 6).

وهذا الفوز العاشر على التوالي لموراي على راونيتش والثامن في 2016.

واحرز موراي لقب الدورة عامي 2009 و2015، وقدم هذه السنة مستوى استثنائيا مكنه من إزاحة الصربي نوفاك ديوكوڤيتش عن صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، ليصبح أول بريطاني يحقق هذا الإنجاز منذ اعتماد نظام التصنيف عام 1973.

ويخوض موراي دورة الدوحة، قبل التوجه الى ملبورن لخوض منافسات بطولة استراليا المفتوحة أولى الدورات الأربع الكبرى.