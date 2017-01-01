احتفل تشلسي بنهاية عام 2016 على أفضل وجه، بعدما واصل سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريمييرليغ) عقب فوزه الثمين والمستحق 4 ـ 2 على ضيفه ستوك سيتي في المرحلة التاسعة عشرة للمسابقة أمس.

وعزز تشلسي، الذي حصد انتصاره الثالث عشر على التوالي في البطولة، موقعه في صدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد ستوك، الذي تكبد خسارته الثامنة هذا الموسم في البطولة، والثالثة خلال مبارياته الخمس الأخيرة، عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف حمل توقيع جاري كاهيل في الدقيقة 34.

وتواصلت الإثارة والمتعة في الشوط الثاني بعدما أدرك برونو مارتينس آندي التعادل لستوك في الدقيقة 46، غير أن ويليان أعاد التقدم لتشلسي مجددا بعدما سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل بيتر كراوتش لستوك في الدقيقة 64.

ولم يهنأ ستوك بتعادله طويلا، بعدما واصل ويليان تألقه عقب تسجيله الهدف الثالث لتشلسي في الدقيقة 65، فيما تكفل دييغو كوستا بتسجيل الهدف الرابع للفريق الأزرق في الدقيقة 85.

من جانبه، واصل مان يونايتد انتفاضته في المسابقة بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي عقب فوزه الصعب والمثير 2 ـ 1 على ضيفه ميدلزبره في اللحظات الأخيرة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم ميدلزبره بهدف مباغت في الشوط الثاني عن طريق جرانت ليدبيتر في الدقيقة 67.

ونجح يونايتد في قلب الطاولة على منافسه في الوقت القاتل بعدما أدرك الفرنسي أنطوني مارسيال التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يضيف مواطنه بول بوغبا الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

وارتفع رصيد مان يونايتد بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد ميدلزبره عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة التي أقيمت أمس عن فوز ويست بروميتش ألبيون على مضيفه

ساوثمبتون 2 ـ 1، وبيرنلي على ضيفه سندرلاند 4 ـ 1، وليستر سيتي على ضيفه وست هام 1 ـ 0، وبورنموث على مضيفه سوانسي سيتي 3 ـ 0.