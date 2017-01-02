وقع اختيار القسم الرياضي على تشكيلة اسبوعية متميزة في لعبة اليد وتشمل المدرب والحكام واللاعبين بهدف تشجيعهم وتقديم دافع معنوي لهم لبذل المزيد من الجهد وتلقيبهم بـ «عشرة من ذهب» وستتغير الاختيارات في كل جولة من دوري دمج اليد العام وجاءت كالآتي:
المدرب: سعيد حجازي (الكويت)
في حراسة المرمى: علي صفر (السالمية)
الظهير الأيسر: سلمان الشمالي (العربي)
صانع الألعاب: مهدي القلاف (السالمية)
الظهير الأيمن: عبدالله الغربللي (الكويت)
الجناح الأيسر: أحمد حسين (العربي)
الدائرة: مشاري صيوان (الكويت)
الجناح الأيمن: الفهد الشراري (الجهراء)
أفضل طاقم تحكيمي: علي عباس - حسن عباس