يعقوب العوضي

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تبلورت ملامح الخمسة الكبار المتأهلين الى الدوري الممتاز بكرة اليد بنسبة كبيرة من خلال الجولة الماضية «12»، حيث ضمن كل من السالمية والكويت وصولهما بينما بقي التنافس على المقاعد الثلاثة الأخرى يحوم حول عدة فرق هي كاظمة، الصليبخات الفحيحيل وبأمل طفيف جدا العربي وبرقان.



ويعتبر كاظمة الأقرب لحجز احد المقاعد لوصوله الى النقاط الـ 18 بينما يستبعد العربي حيث لم يتحصل إلا على 13 نقطة وتنتظره مواجهة صعبة بكل المقاييس أمام حامل اللقب الكويت.



أما فيما يتعلق بالبرتقالي فيحتاج الى نقطتين لضمان التأهل بينما يحتاج الى فوز وتعادل لضمان المركز الثالث واكتساب نقطة السبق التي تمنح لصاحب المركز الثالث بينما سينال الأول على ثلاث نقاط والثاني على نقطتين.



وتختلف المنافسة لدى كل من برقان، الصليبخات والفحيحيل، حيث يجب على الفرق الثلاث الا تخسر أي نقاط لضمان الوصول الى المركزين الرابع والخامس.



خيطان استفاق رغم الخسارة



وبعيدا عن حسبة التأهل الى الدوري الممتاز نجد ان خيطان ورغم خسارته الماضية من الفحيحيل بنتيجة 22-27، حيث ظهر على اللاعبين بعض التحسن في جانب اللياقة البدنية ولا يستغرب ذلك بعد قيام إدارة النادي بحل أزمة الفريق والتي اضرب اللاعبون على اثرها امام الكويت في الجولة القبل الماضية.



اليرموك.. عهد جديد



بعد ترنحه من جولة الى أخرى وتعثره امام أكثر من فريق في البطولة تمكن اليرموك من استعادة بعض من مستواه بفوزه على الجهراء بنتيجة 38 – 33 واستقبل الفريق مدربه الجديد بعد انتهاء الجولة بيومين وعليه فان الفريق يستعد لاستعادة توازنه والمنافسة على بطولة كأس الاتحاد ودوري الدرجة الأولى.



الجهراء.. مضاعفة الجهد



قدم فريق الجهراء مستوى مميزا في الجولات السابقة على الرغم من الظروف التي يمر بها الفريق وعلى إدارة النادي التكاتف والتعاون مع اللاعبين للوصول معهم الى افضل المستويات الفنية والبدنية تمهيدا للدخول في خط المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى.



السالمية والعربي



لقاء السالمية والعربي اتسم بجميع سمات لقاءات القمة في كرة اليد ونجح السالمية في تحييد خطورة منافسه وإبقاء النتيجة لصالحه طوال اللقاء وعليه نجحت كتيبة المدرب خالد الملا في تحقيق الأهداف من اللقاء ومواصلة صدارة الدمج.



فيما يحــتاج العربي الى الكثـــير من العـــمل وتغير المستوى الفني ورفـــع مــعدل اللياقة البــدنية فـلم يظــهر الأخضر بمستواه المعهود وواجه عدة صعوبات في مبارياته وعانى في الشق الهجومي من العقم وعدم تسجيل الأهداف بينما كان الدفاع يعوض الأخطاء الهجومية لكن دون جدوى.

أفضل هجوم



الكويت له ٤٠٢ هدف



أفضل دفاع



الكويت عليه ٢٢٢ هدفاً





GOOD LUCK

استمرار الاستديو التحليلي من تقديم الزميل عبدالله حسين وتحليل الزميلين حامد العمران وعيسى عبدالقدوس على قناة الكويت الرياضية

HARD LUCK

تراجع المستوى الفني لبعض الفرق التي كانت تؤثر في الترتيب العام سابقا

الجولة المقبلة

توقف الدوري إلى فبراير المقبل لارتباطات الدراسة واختبارات اللاعبين