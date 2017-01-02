سيتولى عادل عزت رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة أربع سنوات، بعد فوزه في الجولة الثالثة الحاسمة على منافسه سلمان المالك بنتيجة 25 صوتا مقابل 17.



وشهدت العملية الانتخابية غياب أعضاء اللجنة الأولمبية السعودية الذين يحق لهم التصويت وعددهم خمسة، بعد أن قررت اللجنة حجب أصواتهم بهدف الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، طبقا لما جاء في البيان الذي أصدرته عقب انتهاء الانتخابات الخاصة بمنصب الرئيس.



كما شهدت عملية الاقتراع في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض 3 جولات لتحديد هوية الرئيس الجديد.

وقال عزت عقب فوزه: «أشكر الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة على جهوده الجبارة لنقل رياضة الوطن إلى عصر ذهبي جديد وأعضاء الجمعية العمومية الذين منحوني أصواتهم».