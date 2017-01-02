مبارك الخالدي

يفتح اليوم باب الانتقالات الشتوية والمقرر ان يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، حيث تسعى الأندية إلى تدعيم صفوفها باللاعبين المحترفين أو المحليين بغية تحقيق أهدافها لكن العائق الرئيسي أمام الأندية هو عدم توافر الاموال اذ تعاني كافة الأندية بلا استثناء من مشاكل مادية تصل الى مستوى العجز المقنع فضلا عن قلة الدعم المالي المقدم من الهيئة للاعب المحترف وبالتالي يحرم الجمهور الكويتي من مشاهدة محترفين سوبر أسوة بما هو حاصل في الدوريات الخليجية أو الآسيوية.

ورغم الظروف تظل أندية القادسية والعربي والكويت هي فرسان الرهان بسبب الحاح قواعدها الجماهيرية، لاسيما انه في المقابل حقق اللاعب المحلي رواجا في سوق الانتقالات على حساب نظيره الأجنبي لأسباب منها التعاون بين الأندية.

العيون على القادسية

وتتجه الانظار صوب القادسية صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة فالنادي يعاني مشاكل مادية لا تخفي على احد وبسببها لايزال الفريق بلا محترفين معتمدا على عناصره المحلية ويبدو ان الفريق في طريقه لهزة مرتقبة ما لم تتوحد جهود جماهيره والشخصيات الداعمة مع الجهازين الفني والإداري لاستقدام لاعبين «سوبر» يساهمون في رفع المستوى الفني للفريق وبالتالي تحقيق البطولات التي ينافس عليها الأصفر.

وتردد ان النادي قريب من التعاقد مع البرازيلي ديفيد ابارسيدوا سيلفا القادم من الدوري البحريني.

العربي خطف العنزي وميداني

العربي سبق كل الأندية في البحث عن محترفين بعد الاستغناء عن البرازيلي والفرنسي جويل داماو، حيث نجح الاخضر في الاستحواذ على توقيع حمد العنزي قادما من القادسية والسوري زاهر ميداني قادما من القوة الجوية العراقي وجار البحث عن لاعبين اخرين تردد من بينهم العاجي ابراهيما كيتا والسوري جهاد الباعور.

الكويت وصفقاته

تتميز إدارة نادي الكويت بالتكتم الشديد على صفقاتها السنوية كالمعتاد لكن وسائل اعلام اوردت قرب التعاقد مع الأردني منذر ابوعمارة بعد مزايدة مع العربي كما تردد عن التوجه نحو الاستغناء عن فراس الخطيب بداعي عدم الاستفادة من خدماته لتكرار الإصابات والابقاء على العاجي جمعة سعيد والمغربي عادل الرحيلي والبرازيلي محمد كمارا.

غموض سلماوي ورحيل فابيانو

ويلف الغموض توجهات إدارة نادي السالمية فلم يرشح عن الإدارة أو الجهازين الفني والإداري العزم على اجراء تعاقدات كما لم تنف الإدارة رسميا توجه اللاعب كيتا الى الاستجابة للعروض التي تلقاها ما يدل على قرب رحيله.

ويبدو كاظمة مرشحا لفقدان هدافه باتريك فابيانو في ظل العرض المغري الذي تلقاه اللاعب من احد الأندية الخليجية وفي المقابل عدم قدرة النادي على تعويض اللاعب في محاوله للإبقاء عليه وهذه هي حقيقه عالم الاحتراف فاللاعب في النهاية يبحث عن مصلحته المادية قبل كل شيء.

التضامن حالة استثنائية

ويشكل التضامن حالة استثنائية بين الفرق بفضل الدعم الكبير للشخصيات المحبة للنادي واعضاء الجمعية العمومية المحبين للفريق

ونجحت إدارة النادي في التعاقد مع السوري حميد ميدو كما ان هناك مجموعة من البرازيليين قيد الدراسة اضافة الى المحلي احمد الصقر قادما من الكويت.

خطوة للجهراء وخيطان

وفي خطوة لافتة، أقدمت إدارة ناديي الجهراء وخيطان على تدعيم صفوف الفريقين على الرغم من المشاكل المالية التي يعاني منها الجهراء وخيطان فالأول ضم المهاجم الكرواتي ايفان الذي سبق له ان لعب للقادسية ولم يتمكن من فرض اسمه على قائمة الفريق الاصفر وقبلها خاض تجربة مع الفحيحيل، وفي خيطان وقعت الإدارة مع الفرنسي من اصل افريقي واسمه أمام.