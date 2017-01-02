عبدالعزيز جاسم

تعقد اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة اجتماعا في الـ 7:30 مساء اليوم وذلك لمناقشة عدد من الأمور الطارئة من بينها دعوة الأندية الاعضاء لعقد جمعية عمومية غير عادية في 17 الجاري لاعتماد النظام الأساسي الجديد بالإضافة إلى ذلك مناقشة الأسماء المرشحة للجنة الانضباط والتي تم حلها في وقت سابق.

كما ستعقد لجنة الاستئناف اجتماعا في اليوم نفسه ستقرر من خلاله احتجاجي نادي الكويت بعد إيقاف نائب رئيس النادي خالد الغانم 10 أيام، والعربي على إيقاف مساعد رئيس جهاز الكرة حسين عاشور حتى نهاية الموسم، وذلك عقب أحداث مواجهة الكويت والعربي في بطولة كأس سمو ولي العهد.

وذكرت مصادر انه ربما يتحدد اليوم أيضا مصير استئناف السالمية على قراري لجنتي الانضباط والمسابقات بشأن تثبيت النتيجة لمصلحة الجهراء 1-2، في الجولة السادسة من الدوري، حيث لم تنظر لجنة الانضباط في شكوى السالمية بسبب تقديم ادارة السالمية للشكوى بعد انقضاء 72 ساعة.