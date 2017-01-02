تعاقد جهاز كرة القدم بنادي برقان، مع الأسترالي اميل دامي والذي يلعب بمركزي الوسط المتقدم والهجوم، ليكون آخر صفقات الفريق لهذا الموسم وينضم الى بقية المحترفين الأفارقة تراوري ونانا ووسام الدريسي، وسبق لدامي اللعب بالدوري الأسترالي ويمتاز بالسرعة والمراوغة والتسديد القوي.

واستقبل المحترف الأسترالي الجديد لبرقان في المطار فجر أمس، مساعد رئيس جهاز الكرة بالنادي محمد العسكر ومدير الفريق الأول طالب العتيبي.

ويحتل الفريق المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري فيفا، كما انه الموسم الاول لبرقان بالمشاركة في الدوري، فقد لعب الموسم الماضي بدوري الرديف وكأس سمو الأمير وسمو ولي العهد.

من جانبه، قال طالب العتيبي، مدير الفريق الأول لقدم برقان، ان صفقة الأسترالي دامي هي الصفقة الشتوية الوحيدة، متقدما بالشكر لرئيس النادي ورئيس الجهاز هملان الهملان ولأعضاء مجلس الإدارة على الاهتمام الكبير بالفريق وتدعيم صفوفه بالمحترفين.

وبين ان الفريق يضم بصفوفه ثلاث محترفين أفارقه هم المالي تراوري والبنيني نانا والتونسي وسام الدريسي، إضافة الى لاعبين من غير محددي الجنسية هما محمد عثمان ويوسف الموسوي.