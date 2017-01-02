بقلم: أحمد الريس

هرم كويتي جديد للرياضة الكويتية يعتليه وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بدأ بضخ الدماء الكويتية المحبة للكويت في قطاعات الرياضة والأندية والاتحادات الرياضية.

وتعتبر الخطوة «الأجرأ» في تاريخ الرياضة الكويتية التي اتخذها تسجل له بحروف من ذهب وللشيخ احمد منصور الأحمد المدير العام للهيئة العامة للرياضة ولنائبه د.حمود فليطح للنهوض بالرياضة الكويتية من جديد في جميع الميادين باسم الكويت.

ولا احد يبخس او يقلل من دور هؤلاء المخلصين لبلدهم ولعملهم لخدمة هذا البلد ولرفع علم الكويت بجميع المحافل العربية والدولية.

فقد بدأت حركت التغيير التي دخلت إلى الرياضة الكويتية بالسير بالاتجاه الصحيح لخدمة الرياضة في بلدنا الكويت التي سيقطف شباب الكويت ثمار هذا الانجاز في عهد الرياضة الجديد.

وننتظر النتائج في القريب العاجل التي ستسفر عن عملية إنعاش الرياضة الكويتية الجديدة مع بداية العام الجديد 2017 اعاده الله على الكويت واهلها بكل خير وسعادة.

كما نشد على أيادي هؤلاء المسؤولين الذين سعوا لكي يرتقوا باسم الكويت ولم يرضوا لها أن تدمر سمعة الكويت على عكس السنوات السابقة.

وقد أتى الفارس «أبو صباح»، وقلب الموازين لكل المشككين في قدراته لكي يصعد اسم الكويت عاليا مطبقا مقولة «الأشخاص زائلون لكن الوطن باقي»، أدامك الله ذخرا للشباب الرياضي سيدي معالي الوزير.

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