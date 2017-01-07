عبدالعزيز جاسم

في تطور جديد ومتوقع بسبب عدم رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية من قبل «فيفا» حتى أمس، أرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كتابا صباح أمس إلى الأمين العام في اتحاد الكرة «المنحل» سهو السهو يبلغه من خلاله أنه في حال لم يرفع الإيقاف عن الكرة الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مع انقضاء 11 الجاري، فإن الاتحاد الآسيوي سيضطر إلى إشراك منتخب مكاو بدلا من الأزرق في قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى النهائيات في الإمارات 2019 ليكمل عقد الفرق الـ 24 في القرعة.



وأشار الآسيوي في كتابه إلى أن تاريخ 11 الجاري نهائي، ولن يتم قبول أي طلب آخر بالتمديد، حيث سبق للآسيوي أن مدد للكويت من تاريخ 23 ديسمبر إلى 11 الجاري.

وجاء في نص الكتاب ما يلي:

«6 يناير 2017

السيد سهو السهو الشمري

الأمين العام

الاتحاد العام لكرة القدم الكويتي

تذكير بمشاركة الكويت في كأس آسيا الإمارات العربية المتحدة 2019 في الجولة الأخيرة من مباريات التأهل.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه

نود أن نذكركم باقتراب موعد تأكيد حالة تعليق مشاركة اتحاد كرة القدم الكويتي لكي نتمكن من متابعة الإجراءات الضرورية. نذكركم بالرجوع الى اتحاد كرة القدم الآسيوي في موعد أقصاه الأربعاء 11 يناير 2017 إذ إننا لن نتمكن بعد ذلك من قبول اي طلب آخر بالتمديد.

وفي حال عدم وجود تغيير في موقف الاتحاد الكويتي بحلول التاريخ المذكور اعلاه فإن مكاو ستحل محل الكويت كالفريق 24 كما أبلغناكم سابقا.

داتو ويندرسون جون

الأمين العام».