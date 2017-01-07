انطلقت ظهر أمس بطولة الهيئة العامة للرياضة الأولى لقفز الحواجز التي تعد باكورة سلسلة من البطولات المدعومة من قبل الهيئة والمقامة على ميدان نادي الصيد والفروسية.



وشهد يوم أمس 4 أشواط ترتفع تصاعديا حسب مستوى الشوط المعلن عنه مسبقا.



ووسط أجواء عائلية جميلة شهد الميدان تنافسا شديدا منذ الشوط الأول على الجوائز المالية القيمة الموزعة تصاعديا على حسب الارتفاع.



وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على ان يترأس طاقم التحكيم والمسلك حكام ومصممون دوليون يشرفون على طاقم التحكيم المحلي للاستفادة من خبراتهم والرفع بمستوى التحكيم المحلي.



وعبر الفرسان عن امتنانهم وفرحتهم لإقامة مثل هذه البطولات المحلية بطابع دولي حيث إنها تؤهلهم للمشاركة دوليا في المستقبل.



كما شهدت البطولة تعاون جميع أندية الكويت للفروسية والعمل معا كفريق واحد لانجاح هذه البطولة.



وتستكمل المنافسات صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة وتشهد 5 أشواط على ان يكون الختام بشوط الجائزة الكبرى الذي يتنافس فيه النخبة من فرسان الكويت وجيادهم.