الساحل يلتقي الجهراء في انطلاق الجولة الـ 11

مبارك الخالدي

تبدو الفرصة سانحة للعربي لاعتلاء الصدارة مؤقتا عندما يلتقي فريق برقان على ستاد محمد الحمد مساء اليوم في افتتاح الجولة الـ 11 من دوري VIVA، الأخضر يمتلك 21 نقطة في المركز الثالث بينما يحمل برقان في جعبته 6 نقاط في المركز قبل الأخير، وعلى ستاد ثامر يأمل كاظمة في المركز السادس (16 نقطة) استعادة توازنه عندما يلتقي فريق خيطان في المركز الثالث عشر (6 نقاط).

وفي لقاء لا يخلو من الإثارة والندية للصراع على البقاء في المنطقة الدافئة، يلتقي فريق الساحل في المركز التاسع (11 نقطة) مع الجهراء في المركز الثاني عشر (10 نقاط) وتقام المباراة على ستاد نادي التضامن.

الأخضر للتقدم

تبدو الفرصة مواتيه للعربي لاعتلاء الصدارة مؤقتا عندما يلتقي فريق برقان، ويعول الأخضر على فارق التاريخ والخبرة وجماهيره العريضة لاجتياز المنافس واقتناص نقاط المباراة، ويفتقد الجهاز الفني للفريق بقياده الصربي ميودراغ بييزيتش جهود ابرز لاعبيه اليوم وهم علي مقصيد ومحمد فريح والمدافع احمد إبراهيم وذلك للإيقاف.

ويخوض الأخضر المباراة قادما من فوز على حساب التضامن 4-2 قدم خلاله الفريق أداء جماعيا لائقا، والمباراة اليوم بمنزلة فرصة مواتية للعناصر الشابة لإثبات جدارتها بتواجد عناصر الخبرة عبدالله الشمالي وخلف احمد خلف وحمد العنزي إلى جوار عيسى وليد وبدر طارق واحمد يونس والتونسي أمين الشرميطي الذي اثبت تميز أخيرا في اقتناص الأهداف.

في المقابل، يخوض برقان المباراة قادما من فوز ثمين على الساحل 3-2 هو الثاني له في المسابقة والفريق ليس لديه ما يخشاه، ويعول المدرب الوطني حمد حربي على الحالة المعنوية للاعبيه الساعين لترك بصمة في البطولة.

ويعول المدرب حربي على خبره المهاجم محمد عثمان وحيويه طارق اللقمان وفهد علي والمحترف الأسترالي إيميل دامي الذي ارهق دفاعات الساحل وكان سببا رئيسيا في خروج الفريق فائزا بثلاثية.

البرتقالي لاستعادة توازنه

وفي اللقاء الذي يجمع فريقي كاظمة وخيطان، يسعى البرتقالي إلى استعادة توازنه، فالفريق بقيادة الروماني فلورين ماتروك بدا على المحك بعد سلسلة من العروض خيم عليها التذبذب ولا تتناسب والقدرات الفنية للاعبيه كان آخرها الخسارة أمام الكويت بهدفين دون رد، الأمر الذي وضع ماتروك ومساعديه في حرج أمام إدارة الفريق، وتضم الكتيبة البرتقالية نخبة من اللاعبين المميزين يتقدمهم مشاري العازمي ويوسف ناصر وطلال الفاضل وعبدالله الظفيري وناصر الفرج.

على الجبهة الأخرى، يدخل خيطان المباراة قادما من خساره 1-3 أمام الجهراء، إذ يسعى المدرب الوطني أنور يعقوب إلى إيقاف مسلسل هدر النقاط وتضم قائمة الفريق مجموعة متجانسة من اللاعبين بقيادة يوسف مطر وحمد الحساوي ومساعد الفوزان ومحمد عبيد والمحترفين العاجي كيفن سالمون والبرازيلي التون فييرا والفرنسي إمام.

الساحل والجهراء.. صعبة

تبدو الإثارة حاضرة في اللقاء الذي يجمع فريقي الساحل مع الجهراء بتوافر القواسم المشتركة، بينهما ما يضيف على المباراة الندية، فأبناء ابوحليفة قادمون لتعويض خسارتهم المفاجأة أمام برقان 2-3، بينما يدخل الجهراء المباراة منتشيا بفوزه المثير على خيطان 3-1، والفريقان يريدان البقاء ضمن المنطقة الدافئة بعد قرب إسدال الستار على القسم الأول من الدوري، وتضم قائمة لاعبي الفريقين مجموعة من الشباب قدمهم المدربان الوطنيان عبدالرحمن العجمي وثامر عناد لعل أبرزهم هداف الجهراء فايز الظفـــيري ذو الـ 17 عاما وصاحب «الهاتريك» في مواجهة خيطان بالجولة السابقة.