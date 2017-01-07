مبارك الخالدي
تعاقد العربي مع لاعب وسط السالمية العاجي إبراهيما كيتا حتى نهاية الموسم، وتواجد كيتا في تدريبات العربي مساء امس برفقة نائب رئيس النادي عبدالعزيز عاشور وأمين السر عبدالرزاق المضف لكنه لم يدخل التدريبات الجماعية، وأكد نائب رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور ان العاجي ابراهيما كيتا اصبح لاعبا عرباويا بعد توقيعه للأخضر رسميا مساء امس.
وأضاف عاشور ان العربي ينتظر بطاقة كيتا من الاتحاد الدولي كون السالمية لم يتعاون مع العربي بهذا الخصوص بحسب ما ذكر عاشور الذي أشار إلى ان إجراءات العربي في تسجيل اللاعب سليمة وقانونية.
وسبق لكيتا تمثيل الفحيحيل والقادسية والسالمية.