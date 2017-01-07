يعقوب العوضي

يصل المدرب السلوفيني «بوروماجيك» منتصف يناير الجاري لإتمام إجراءات تسلمه مهمة قيادة دفة الفريق الأول لكرة اليد خلفا للمدرب الوطني وليد عايش والذي اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق لظروف خاصة قبل أيام مضت، وأكدت مصادر مطلعة بالنادي العربي أن الإدارة تعمل على إنهاء تأشيرة المدرب السلوفيني والذي يملك خبرة في منطقة الخليج وعلى دراية تامة بالفرق المشاركة في الدوري الكويتي لكرة اليد.

جدير بالذكر ان العربي بات مهددا بالهبوط الى دوري الدرجة الأولى بعد النتائج الأخيرة للفريق في مرحلة الدمج وحصوله على 13 نقطة من 12 جولة خاضها الفريق تحت ظروف صعبة منها ارتباط اللاعبين بظروف العمل وعدم قدرة بعضهم على الالتحاق بالتدريبات اليومية.