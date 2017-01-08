قامت مجموعة الوكالات الوطنية، إحدى شركات عبدالعزيز العلي المطوع، والوكيل المعتمد لعلامة كيا التجارية في الكويت برعاية سباق GulfRun والذي اختتم فعالياته المثيرة التي أقيمت على حلبة سرب للسباقات من 15-17 ديسمبر 2016 وشهدت تنافسا قويا بين 20 فريقا تمثل قطاعات وفئات مختلفة من سيارات السباق.

وشملت فعاليات سباق GulfRun، سباق الكارتينغ للتحمل الذي يستمر بشكل متواصل طوال 24 ساعة وشارك فيه فريق تحت اسم «كيا»، إلى جانب معرض للسيارات الرياضية، ومنصات لعرض موديلات العلامات التجارية لوكلاء السيارات المحليين.

وقد قال مدير عام مبيعات كيا مهند المطوع معلقا على مشاركة كيا موتورز في رعاية GulfRun هذا العام: «في البداية لا يسعني إلا تقديم التهنئة للقائمين على هذا الحدث، وإنني أشعر بالفخر والاعتزاز بقدرات الشباب الكويتي الطموح الذي يحقق كل يوم إنجازات جديدة تساهم في إغناء الثقافة الكويتية وتعبر عن إصرار الشباب الكويتي وقدرته على التقدم والتطور، ومعرض وسباق GulfRun هو مثال رائع على هذا الطموح والقدرة على الإنجاز».

واستطرد قائلا: «إن دعم النشاطات الرياضية المتميزة يقع في مركز رؤية كيا موتورز الاستراتيجية وصلب قيمها كشركة رائدة، حيث ترعى كيا منذ سنوات عديدة أعظم الأحداث والكيانات الرياضية العالمية ابتداء من الاتحاد الدولي لكرة القدم وجميع البطولات التي تقام تحت مظلته، واتحاد كرة السلة الأميركي «NBA»، مرورا ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وانتهاء بالكثير من الأحداث الرياضية الأخرى في مناطق عديدة من العالم».

وأضاف: تأتي مشاركتنا في رعاية GulfRun في هذا الإطار، حيث إننا في مجموعة الوكالات الوطنية نتطلع باستمرار لدعم مبادرات الشباب الكويتي الخلاقة، خاصة تلك التي تعزز القيم الإيجابية وروح المشاركة والتفاعل بين الشباب.

هذا، وقد شاركت كيا في فعاليات GulfRun من خلال منصة عرضت من خلالها موديلين من أحدث سيارات كيا 2017 هما كيا كادينزا الجديدة كليا وهي سيارة سيدان فاخرة من الفئة الكبيرة تتمتع بمواصفات مدهشة في نواحي التصميم والهندسة والتكنولوجيا وتعتبر علامة فارقة في مسيرة كيا، أما الثانية فكانت كيا سورينتو، سيارة الدفع الرباعي الحديثة، الفائقة الجودة والتي تقدم مواصفات راحة وأمان متكاملة وأداء يعبر بشكل حقيقي عن قدرات فئة الدفع الرباعي لدى كيا موتورز.