حصد الفارس الشيخ يوسف الصباح والفارس علي الخرافي العائدين من بطولات قطر الدولية لقبي الشوط المتقدم والمتوسط في أول أيام بطولة الهيئة العامة للرياضة لقفز الحواجز التي أقيمت على ميدان نادي الصيد والفروسية واختتمت فعالياتها أمس.

في الشوط المتقدم وهو أعلى الأشواط ارتفاعا حصد لقب هذه الفئة الفارس الشيخ يوسف الصباح من مركز الكويت للفروسية بعد منافسة شديدة مع ١٩ فارسا وفارسة.

وكان الفارس يوسف هو الوحيد الذي أنهى جولته بدون أخطاء وبزمن ٣١.٤٠ ثانية.

وجاءت الفارسة ليلى الحنبلي من مركز الكويت للفروسية في المركز الثاني والفارس خالد الخبيزي في المركز الثالث والفارسة آلاء السلطان من نادي الصيد والفروسية في المركز الرابع، حيث أنهوا جولاتهم بخطأ واحد فقط لتجاوز الزمن، وحل الفارس غازي الجريوي من مركز الكويت للفروسية في المركز الخامس حيث أنهى جولته كأسرع الأزمان من الفرسان الذين حملوا ٤ أخطاء لإسقاط حاجز واحد.

وفي شوط الفئة المتوسطة حصد لقب هذه الفئة الفارس علي الخرافي من مركز الكويت للفروسية متقدما على ٢٨ فارسا وفارسة ومحرزا أسرع الأزمان، كما حصل الفارس عبدالله الروضان من نادي الصيد والفروسية على المركز الثاني تليه الفارسة لطيفة الهاجري من مركز الكويت للفروسية في المركز الثالث، وجاء الفارس عبدالله العوضي من نادي المسيلة للفروسية على المركز الرابع، والفارسة أبرار المسلم من مركز الكويت للفروسية على المركز الخامس.

وفي الشوط ارتفاع (١١٠ سم)، حصد الفارس يوسف النعيمي من مربط السديراوي لقب هذه الفئة يليه الفارس شملان الشملان في المركز الثاني، وجاء الفارس راكان الحساوي في المركز الثالث يليه الفارس بافل فورونكو في المركز الرابع والفارس جاسم الخلفان في المركز الخامس.

أما في شوط الفئة الصغرى المنقسم إلى فئتين فقد حصد ألقابها الفارسان يوسف النعيمي والفارس الواعد عبدالرحمن العوضي.