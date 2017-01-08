حامد العمران

استطاع أشبال الفحيحيل تحقيق لقب بطولة الشهيد الثالثة بعد الحصول على 4 ذهبيات في أوزان مختلفة، فيما جاء أبطال القرين في المركز الثاني بتحقيق ذهبيتين عن طريق الذهبيين ناصر الهندال وعبدالله عيد العنزي، بالإضافة إلى 3 فضيات، فيما حقق الصليبخات المركز الثالث في الترتيب العام.

وبذلك يكون الفحيحيل حصد اربع نقاط في كأس التفوق العام وحصل القرين على ثلاث نقاط وحصل الصليبخات على نقطتين.

وعقب البطولة التي أقيمت على حلبة النادي العربي في المنصورية قام مدير عام البطولة محمد الشمري بتوزيع الكؤوس والميداليات على اللاعبين والأندية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وعلى الرغم من بدء البطولة في نفس يوم انتهاء الاختبارات النهائية للاعبين الطلبة إلا أن المنازلات كانت قوية وخاصة النهائية والتي حسم اغلبها بعد انقضاء الجولات الثلاث وهذا يدل على علو المستوى الفني للاعبين.

من جانبه، شكر مدير البطولة محمد الشمري الأندية المشاركة في البطولة والأجهزة الفنية على التعاون الكبير مع الحكام واللجنة الفنية ما كان له الأثر الإيجابي لنجاح البطولة، مشيرا إلى أن المستوى العام للبطولة يبشر بالخير ويؤكد اهتمام الأندية بالقاعدة، متمنيا التوفيق للجميع في البطولات المقبلة.