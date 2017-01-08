برعاية ودعم محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح أقام نادي فروسية الفروانية مهرجان وبطولة سباقات الخيل لمحافظة الفروانية على مضمار المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد الجابر الصباح.

وبهذه المناسبة، أكد مستشار محافظة الفروانية اللواء م.علي الديحاني في كلمة له نيابة عن المحافظ الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح أن المحافظة وبناء علي تعليمات المحافظ تولي اهتماما بالغا بجميع الفعاليات الرياضية بشكل عام ورياضة الفروسية بشكل خاص التي تأتي ترجمة لتوجهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي يبدي حرصه واهتمامه لإحياء رياضة الآباء والأجداد، وتشجيعا لانخراط الشباب في رياضة الفروسية التي تنمي العلاقة بين الشباب والخيل المعروفة بإبائها وإقدامها وعزتها.

وكان الجواد «هيا تعال» لإسطبل الختية قد حقق كأس محافظ الفروانية في أطول أشواط الاجتماع الحادي عشر لفروسية الفروانية (الشوط السادس قروب 3) على مسافة 2800 متر، فيما حل بالمركز الثاني «دباوي» لإسطبل الخضر والثالث «شتان» لإسطبل المرد.

وقام ممثل محافظ الفروانية اللواء متقاعد علي الديحاني يرافقه رئيس مجلس إدارة فروسية الفروانية مبارك الديحاني بتسليم الكأس لعميد اسطبل الختية، وتهنئته بالفوز.