ثمّن الشيخ د.طلال الفهد مشاعر أهل الكويت النبيلة تجاهه وهو يترقب إجراء العملية الجراحية في لندن.

وقال الفهد في مداخلة هاتفية اول من امس مع برنامج «اللوبي»: «غمرتني مشاعر أهل الكويت بالمودة والمحبة أثناء اتصالاتهم الكثيرة والمتكررة والسؤال عني منذ قدومي الى لندن وما تبعه من إجراء لفحوصات طبية»، مضيفا، كما أتوجه بالشكر لكل الإخوة من أهلنا في الخليج والإخوة العرب والمسلمين على كرم مشاعرهم التي أحاطونى بها.

وكشف الفهد انه بعد انتهاء كامل الفحوصات تقرر إجراء العملية الجراحية صباح الخميس المقبل، متمنيا من الله ان يشفي كل مريض وان نلتقي قريبا.