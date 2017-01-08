مبارك الخالدي

أعلن نائب رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور إغلاق ملف المحترفين بعد الاتفاق مع البرازيلي الكسندر نينو والاردني منذر أبوعمار.

وكان الأخضر قد اعلن ضم العاجي ابراهيما كيتا مساء الاول من امس والإبقاء على التونسي أمين الشرميطي.

الجدير بالذكر ان الإدارة العرباوية أنهت بالتراضي عقود البرازيلي اليا سو اوليفيرا والفرنسي جويل داماو.

ومن المتوقع ان تصاحب صفقه العاجي كيتا الكثير من الإثارة بعد إعلان السالمية تمسكه باللاعب الذي تم الإعلان عن عزمه مخاطبا الفيفا لتزويده ببطاقته الدولية تمهيدا لتسجيله في صفوف النادي العربي على سند من القول عدم تسلمه لرواتبه لمدة ثلاثة اشهر.