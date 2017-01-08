يحيى حميدان

تقام مساء اليوم اليوم 4 مباريات ضمن الجولة السادسة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة، حيث يلتقي اليرموك مع النصر عند الساعة السادسة، فيما يلتقي الشباب مع الجهراء في الـ 8، وذلك في صالة يوسف الشاهين بنادي كاظمة، في حين يلتقي العربي مع التضامن في الـ 6، والصليبخات مع كاظمة في الـ 8 بصالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر.

ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط ويتقدم على القادسية وكاظمة والجهراء الذين يمتلكون 7 نقاط، ثم يأتي «الأخضر» بـ 6 نقاط، والنصر والساحل (5)، والصليبخات واليرموك والشباب (4)، وفي المركز الحادي عشر والأخير يقبع التضامن بـ 3 نقاط.