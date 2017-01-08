الصليبخات للعودة إلى سكة الانتصارات واليرموك لمواصلة صحوته

مبارك الخالدي

يتجدد الصراع على المراكز الاولى لدوري VIVA مع ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من البطولة مساء اليوم، حيث يسعى الكويت (22) نقطة للفوز أمام النصر في المركز الرابع (20) نقطة.

وتقام المباراة على ستاد محمد الحمد فيما يأمل القادسية (22) نقطة اجتياز عقبة مضيفه السالمية في المركز الخامس (17) نقطة.

وفي المباريات الأخرى يشهد ستاد مبارك العيار لقاء الصليبخات في المركز السابع (12) نقطة مع متذيل الترتيب الفحيحيل (4) نقاط، كما يشهد ستاد نادي التضامن اللقاء الذي يجمع فريقي اليرموك (9) نقاط في المركز الحادي عشر مع فريق الشباب (8) نقاط في المركز الثاني عشر.

الأبيض والعنابي

وفي اللقاء الذي يجمع فريقي الكويت والنصر يسعى الأبيض الى مواصلة سلسلة انتصاراته ويخوض الكويت المباراة قادما من نصر ثمين على كاظمة 2-0 اثبت من خلاله علو كعبه وجدارته في المنافسة على اللقب.

ويتمتع الأبيض بقيادة المدرب الوطني محمد عبدالله في استقرار فني مميز بعد ان نجح الجهاز الفني في إيجاد التوليفة المناسبة من لاعبي الخبرة والشباب، الأمر الذي انعكس فنيا على أداء الفريق في مختلف المباريات التي لعبها.

ويعول المدرب عبدالله على خط هجومه الفعال بقيادة العاجي جمعة سعيد والهداف عبدالهادي خميس ومن خلفهما المهاري طلال جازع الذي يجيد المحاورة في الثلث الاخير من الملعب وخلق الفرص لزملائه فضلا عن فاعلية خط الوسط بتواجد محمد كمارا ويوسف الخبيزي وعبدالله البريكي.

وفي المقابل يأمل النصر بقيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني تحقيق نتيجة إيجابية تكفل له البقاء ضمن دائرة المنافسة على المراكز الأولى ويخوض العنابي المباراة قادما من تعادل مخيب أمام اليرموك 2-2.

ويعول العدواني على حماس لاعبيه الشباب وفي مقدمتهم مساعد طراد طلال العجمي ويوسف الرشيدي وبدر العنزي ومحمد خالد والمحترفان فيليب داوزي واريك كواكو.

الأصفر لتخطي السماوي

تبدو الإثارة حاضرة في اللقاء الذي يجمع فريقي القادسية والسالمية، فالأصفر يعود الى الاجواء بعد ان اجبره الجدول على الراحة الأسبوع الماضي قبل ان يحقق فوزا غير مقنع على الفحيحيل 2-0 فيما يدخل السماوي المباراة قادما من انتصار على الفحيحيل 2-0 هو الثاني على التوالي للفريق.

ويدرك الجهاز الفني للقادسية بقيادة المدرب الكـــرواتـــي داليـبــــور ستاركوفيتش أهمية المباراة والنقاط الثلاث بعد دخول الكويت على خط المنافسة على الصدارة وينتهج داليبور الأسلوب الهجومي معولا على المهارة العالية للاعبي الوسط والأطراف والتقدم المستمر للظهيرين، فضلا عن خبرة صالح الشيخ وبدر المطوع وحيوية احمد الظفيري.

وعلى الجبهة الاخرى يأمل مدرب السالمية محمد دهيليس رد اعتباره أمام الفريق الذي منعه من بلوغ نهائي بطولة ولي العهد قبل أسابيع، وتضم قائمة السماوي نخبة مميزة من اللاعبين يتقدمهم فيصل العنزي ونايف زويد وبدر السماك وغازي القهيدي والاردني عدي الصيفي.

صراع فرق الوسط

وفي الصراع على مناطق الوسط والمؤخرة، يسعى الصليبخات الى العودة الى سكة الانتصارات عندما يلتقي مع الفحيحيل، فيما يأمل ليرموك مواصلة صحوته وعبور محطة فريق الشباب المتطور.