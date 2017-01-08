يحيى حميدان

تجاوز كاظمة عقبة منافسه خيطان 4 ـ1 مساء امس على ستاد ثامر في افتتاح مباريات الجولة.

وسجل اهداف «البرتقالي» علي اشكناني (7) وعبدالله الظفيري (59) ولاعب تيمورالشرقية من اصل برازيلي باتريك فابيانو (85) وناصر الفرج (88)، فيما احرز الفرنسي امام سيدي هدف خيطان الوحيد (15).

ورفع الفريق الكظماوي رصيده الى 19 نقطة في المركز الخامس، في حين بقي خيطان على رصيده السابق ب 6 نقاط في المركز الـ 13.

ونجح لاعب «البرتقالي» عمر الحبيتر في المرور من دفاع خيطان وحول الكرة بشكل متقن الى زميله علي اشكناني الذي تمكن من افتتاح التسجيل لفريقه (7).

ولم يتأخر رد خيطان، حيث عادل النتيجة من عرضية رائعة من فيصل العنزي وصلت الى رأس المهاجم امام سيدي الذي حولها في الشباك (15).

وفي الشوط الثاني، اعاد عبدالله الظفيري التقدم في النتيجة من جديد لصالح كاظمة اثر كرة عرضية حولها برأسه بطريقة جميلة من فوق حارس خيطان احمد الدوسري في الشباك (59).

واحتسب الحكم جاسم البلوشي ركلة جزاء صحيحة لمصلحة «البرتقالي» نفذها باتريك فابيانو بنجاح على يمين الحارس الدوسري، ليحرز الهدف الثالث لفريقه (85)، واضاف ناصر الفرج الهدف الرابع (89).