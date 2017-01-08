أحمد السلامي

وفي المباراة الثانية تمكن الجهراء من التفوق على الساحل والفوز بثلاثة اهداف وهم كل من ايفان بجليك 6 وعبيد رافع (ركلة جزاء 80) وفايز الطفيري 83 بينما سجل هدف الساحل الوحيد مهدي بن حرب (ركلة جزاء 66)، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء امس على ستاد نادي التضامن، وبهذا الفوز يكون الجهراء قد زاد رصيده الى 13 نقطة بينما تجمد رصيد الساحل عند 11 نقطة.

جاء الشوط الأول بأداء متكافئ من الناحية الفنية ما بين الفريقين ولم تبرز الإمكانيات الحقيقية للاعبين بشكل واضح حيث ظلت الهجمات المتبادلة تتسيد المشهد ومنها هدف المحترف ايفان الذي جاء حاسما ومعطيا افضلية ملحوظة على حساب الساحل الذي لم تنجح محاولاته في العودة الى المربع الاول.

اما الشوط الثاني فقد جاء مختلفا عن سابقه حيث بدأ بركلة جزاء لمصلحة الساحل في الدقيقة 66 عمل على تسجيلها مهدي بن حرب بينما احتسب الحكم علي الحداد ركلة جزاء لمصلحة الجهراء سجلها عبيد رافع (80) وجاء الهدف الثالث بتسديدة من فايز الظفيري معلنا فوز فريقه.