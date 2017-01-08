أحمد السلامي

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب علي كنكوني إتمام الإدارة إجراءات تسجيل اللاعبين المعارين من النادي العربي المهاجم علي سلمان ولاعب خط الوسط مرزوق نايف في كشوفات الفريق لدى اتحاد الكرة على أن يتم تجهيز سلمان للمشاركة في المباريات المقبلة، حيث يعاني من إصابة ويحتاج إلى تأهيل، بينما سيكون مرزوق جاهزا للمشاركة في حال رغب المدرب بالاستفادة من خدماته في مباراة اليوم.

وقال: الفريق يعاني من نقص في اللاعبين حيث لا يزال مسعود فريدون يتلقى العلاج نظير إصابته، إضافة إلى غياب المحترف غورتال عن مباراة اليوم نظرا لإصابته في العضلة الأمامية، إلا أننا نتأمل خيرا عودة فهد ثامر الذي عاد للمشاركة بعد الإيقاف، حيث حصل على البطاقة الحمراء في مباراة القادسية السابقة، وبذلك تكون مشاركته مرهونة بخطة المدرب.

وأضاف: الإدارة تعمل على دراسة عدد من السير الذاتية لمحترفين أجانب يشغلون مركز خط الهجوم على أن يتم التعاقد مع واحد منهم لتدعيم خطوط الفريق بخدماتهم خلال الفترة القادمة، إضافة إلى وجود مفاوضات لضم لاعب محلي للمساهمة في تطوير الفريق وتصحيح وضعه الحالي.

وأشاد كنكوني في الوقت ذاته بأداء لاعب العربي السابق المسجل في كشوفات فريق الشباب بدر الحجي وتألقه خلال المباريات السابقة، إضافة إلى إثبات وجوده من خلال مواظبته على حضور التدريبات اليومية وتطبيق المطلوب منه داخل أرضية الملعب، وهو ما يعني أن لدى هذا اللاعب الكثير ليقدمه خلال السنوات المقبلة، وسنبدأ بحصد ثمار مشاركته فعليا خلال الموسم المقبل، حيث كانت تنقصه الخبرة وهو ما يتم له ذلك حاليا، حيث يعتبر من أكثر اللاعبين مشاركة في الموسم الحالي، ونهدف من ذلك منحه فرصة للاحتكاك مع أقرانه واكتساب الخبرة اللازمة.