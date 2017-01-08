برقان تحدى العربي وجماهيره.. وخسر بصعوبة

ناصر العنزي - يحيى حميدان - أحمد السلامي

مباراة ولا أجمل، واحدة من أفضل مباريات الموسم بطلها فريقا العربي وبرقان وفاز الأول بصعوبة بعد ان قاومه خصمه طويلا بنتيجة هدفين مقابل هدف، واهتزت المدرجات العرباوبة بعد هدف الفوز القاتل في الوقت الضائع واحتفلت ايضا بعودة الصدارة اليهم منفردين برصيد «٢٤» نقطة في حين بقي برقان على نقاطه الست وذلك في الجولة الـ 11 من دوري VIVA.

العربي في الشوط الأول كان يبحث عن ثغرة في دفاع الخصم ليصل من خلالها الى مرمى الحارس قاسم دشتي ولم يجد بسب تماسك دفاع برقان واستماتة جميع لاعبيه مما احبط لاعبي الأخضر وهم الذين ظنوا أن المباراة ستكون سهلة فتسارعت خطاهم بلا فائدة ووقعوا في اخطاء كثيرة ووجد أمين الشرميطي وطارق بدر عونا من زملائهما في تهديد مرمى برقان فسارت كرة العربي بلا هدف وهذا ما أحدث غضبا بين صفوف جماهيره، في حين أن لاعبي برقان دخلوا المباراة بروح عالية وبالفعل حافظوا على نظافة مرماهم وارتدوا بهجمات سريعة، وكاد المحترف ايميل أن يسجل هدفا بعد ان اقترب من مرمى سلمان عبدالغفور الذي أنقذ مرماه من هدف محقق، ونجح برقان في مسعاه خلال الشوط الأول بالخروج خاليا من الأهداف.

هدف الفرج

وفي الشوط الثاني، زج مدرب العربي بمهاجمه حمد العنزي لزيادة الفاعلية الهجومية وشن الأخضر هجمات سريعة وكاد النشط بدر طارق ان يسجل لولا القائم، وفي الدقيقة «٧٣» جاء الفرج العرباوي من ركلة جزاء صحيحة بعد دفع علي المري لأمين الشرميطي سجل الثاني منها الهدف الأول.

هدف قاتل

ونجح المتألق وسام الادريسي في تسجيل هدف التعادل بطريقة رائعة من كرة ثابتة سكنت مرمى الحارس العرباوي عبدالغفوز ولا يمكنه ابدا ان يصدها «٩١»، وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل وفي الدقيقة «٩٤» سجل المدافع المتقدم محمد البذالي هدف الفوز للعربي بعد ان ارتدت كرة الشرميطي من العارضة وكانت بالفعل دقائق مثيرة.

أدار المباراة الحكم ثامر العنزي وأحسن في قيادتها، واحتسب ركلة جزاء صحيحة للعربي، وطرد مدرب برقان حمد الحربي بعد احتجاجه على الهدف الأول.

كاظمة تجاوز خيطان

تجاوز كاظمة عقبة منافسه خيطان 4 ـ1 مساء امس على ستاد ثامر في افتتاح مباريات الجولة.

وسجل اهداف «البرتقالي» علي اشكناني (7) وعبدالله الظفيري (59) ولاعب تيمورالشرقية من اصل برازيلي باتريك فابيانو (85) وناصر الفرج (88)، فيما احرز الفرنسي امام سيدي هدف خيطان الوحيد (15).

ورفع الفريق الكظماوي رصيده الى 19 نقطة في المركز الخامس، في حين بقي خيطان على رصيده السابق ب 6 نقاط في المركز الـ 13.

ونجح لاعب «البرتقالي» عمر الحبيتر في المرور من دفاع خيطان وحول الكرة بشكل متقن الى زميله علي اشكناني الذي تمكن من افتتاح التسجيل لفريقه (7).

ولم يتأخر رد خيطان، حيث عادل النتيجة من عرضية رائعة من فيصل العنزي وصلت الى رأس المهاجم امام سيدي الذي حولها في الشباك (15).

وفي الشوط الثاني، اعاد عبدالله الظفيري التقدم في النتيجة من جديد لصالح كاظمة اثر كرة عرضية حولها برأسه بطريقة جميلة من فوق حارس خيطان احمد الدوسري في الشباك (59).

واحتسب الحكم جاسم البلوشي ركلة جزاء صحيحة لمصلحة «البرتقالي» نفذها باتريك فابيانو بنجاح على يمين الحارس الدوسري، ليحرز الهدف الثالث لفريقه (85)، واضاف ناصر الفرج الهدف الرابع (89).

الجهراء تخطى الساحل

وفي المباراة الثانية تمكن الجهراء من التفوق على الساحل والفوز بثلاثة اهداف وهم كل من ايفان بجليك 6 وعبيد رافع (ركلة جزاء 80) وفايز الطفيري 83 بينما سجل هدف الساحل الوحيد مهدي بن حرب (ركلة جزاء 66)، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء امس على ستاد نادي التضامن، وبهذا الفوز يكون الجهراء قد زاد رصيده الى 13 نقطة بينما تجمد رصيد الساحل عند 11 نقطة.

جاء الشوط الأول بأداء متكافئ من الناحية الفنية ما بين الفريقين ولم تبرز الإمكانيات الحقيقية للاعبين بشكل واضح حيث ظلت الهجمات المتبادلة تتسيد المشهد ومنها هدف المحترف ايفان الذي جاء حاسما ومعطيا افضلية ملحوظة على حساب الساحل الذي لم تنجح محاولاته في العودة الى المربع الاول.

اما الشوط الثاني فقد جاء مختلفا عن سابقه حيث بدأ بركلة جزاء لمصلحة الساحل في الدقيقة 66 عمل على تسجيلها مهدي بن حرب بينما احتسب الحكم علي الحداد ركلة جزاء لمصلحة الجهراء سجلها عبيد رافع (80) وجاء الهدف الثالث بتسديدة من فايز الظفيري معلنا فوز فريقه.