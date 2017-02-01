مبارك الخالدي

تنطلق مساء اليوم الفترة السنوية الخاصة بتجديد العضويات وقيد أعضاء جدد للأندية الرياضية على أن تستمر حتى 31 مارس المقبل، وتشرف الهيئة العامة للرياضة على عملية تجديد العضويات وكذلك قيد أعضاء جدد عبر تواجد ممثلي الهيئة في مقر أمين السر العام بالنادي، وذلك خلال فترة العمل الرسمي من الخامسة حتى التاسعة مساء.

الجدير بالذكر ان الهيئة ومن خلال إدارة الهيئات الرياضية أدخلت تطورا لافتا على عمليات القيد والتجديد يعتمد النظام الآلي المستند إلى قاعدة البيانات التي أنشأتها إدارة الهيئات الرياضية، الأمر الذي سينهي الكثير من المشاكل التي صاحبت عمليات التسجيل في الأعوام السابقة.