اليرموك في مواجهة برقان بانطلاق الجولة الخامسة

مبارك الخالدي

يسعى القادسية إلى الاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمير عندما يواجه الجهراء مساء اليوم وذلك على ستاد نادي الكويت في إطار منافسات الجول الخامسة من المجموعة الأولى، ويتصدر القادسية المجموعة برصيد (10 نقاط)، فيما يحمل الجهراء في جعبته (6 نقاط)، ويسبق المباراة على نفس الملعب مواجهة تحمل الكثير من الأثارة بين الشريك في الصدارة التضامن (10 نقاط) وفريق خيطان (6 نقاط) ولحساب مواجهات المجموعة ذاتها يلتقي الصليبخات (6 نقاط) مع فريق الساحل بنقطة واحدة وذلك على ستاد نادي الشباب، وأخيرا يلتقي على ستاد نادي التضامن فريقي اليرموك (4 نقاط) مع برقان بنقطة واحدة.

الأصفر للتقدم

ويخوض القادسية المواجهة أمام الجهراء قادما من انتصار غير مقنع على حساب الصليبخات بهدف دون رد تفوق فيه الأصفر بالخبرة، ويأمل المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش استعادة النزعة الهجومية التي تميز أداء الفريق عن الفرق الأخرى والتي افتقدها الأصفر مؤخرا.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة عودة المدافع حسين فاضل الذي انضم إلى قائمة اللاعبين في الساعات الأخيرة لقيد انتقالات الفترة الشتوية، ويعول داليبور على خدمات لاعبي الخبرة بدر المطوع وصالح الشيخ وعبدالعزيز المشعان وحيوية رضا هاني والمحترفين البرازيلي ديفيد داسيلفا والأرجنتيني ريكاردو بلانكو.

وعلى الجهة الأخرى، يأمل الجهراء تعويض خساراته أمام التضامن 3-4 بعد عرض مثير من الجانبين وتضم قائمة لاعبي الجهراء مزيجا من لاعبي الشباب وأصحاب الخبرة والمهارة بقيادة عبدالرحمن السربل وفيصل زايد وفهد باجيه الذي فضل الاستمرار مع ناديه على العرض الخارجي المقدم له والظهير عبدالله منيف وعبيد رافع والمحترفين العماني خالد اليعقوبي والكاميروني روجي تواندوبا والكرواتي ايفان بلجيك.

التضامن للاستمرار

وفي لقاء لا يقل إثارة وندية، يأمل التضامن مواصلة نتائجه المميزة في البطولة وذلك عندما يلتقي فريق خيطان، ويخوض التضامن المباراة قادما من سلسلة انتصارات كان آخرها الفوز الثمين على حساب الجهراء 4-3 في مباراة تميز فيها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني علي مهنا والمحترفين البرازيليان داسيلفا الذي سجل هدفين من الأربعة وأندرسون والإيطــــالي لوكا كريستيان والــــقائد حمد أمان كما يعول مــــهنا على تواجد يوسف الــعنيزان.

وعلى الطرف الآخر، يدخل خيطان المباراة بشعار الفوز إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل، ويدرك المدرب أنور يعقوب أهمية المباراة.

ومن المتوقع أن يلجأ يعقوب إلى أسلوب متوازن يكفل له تحقيق مبتغاه وتضم قائمة الفريق مجموعة متجانسة من اللاعبين يميزها الحماس والروح العالية بقيادة طلال الأنصاري وحمد الحساوي ومحمد القبندي ومهنا المهنا والمحترفين العاجي كيفن سالمون والفرنسي الإمام سيدي.

الصليبخات للعودة

وفي مباراة لا تقل أهمية في حسابات التأهل، يلعب الصليبخات مع فريق الساحل الذي خرج عن المنافسة وذلك على ستاد نادي الشباب، ويخوض الصليبخات المباراة قادما من خسارة أمام القادسية بهدف دون رد لا تقلل من الأداء الجماعي لكتيبة المدرب الوطني احمد عبدالكريم التي ربما تشهد اليوم تغيرات طفيفة إذا ما وفق الفريق في إنهاء إجراءات التعاقد مع الهداف السوري احمد قدور.

وفي المقابل يخوض الساحل المباراة في إطار إعداد الفريق لمباريات الدوري المقبلة.

وأخيرا يلتقي فريقي برقان واليرموك على ملعب التضامن في مباراة غير مؤثرة لخروج الفريقين من المنافسة.