مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم

أنهت إدارة النادي العربي قيد وتسجيل محترف الفريق اللاعب العراقي علي حصني في كشوفات الفريق لدى اتحاد الكرة وبهذا التسجيل ينهي الأخضر تعاقداته الرسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد الإبقاء على التونسي أمين الشرميطي والتعاقد مع العاجي ابراهيما كيتا والبرازيلي الكسندر نينو والعراقي حصني، كما نجحت الإدارة في ضم عدد من لاعبي السوق المحلي وهم حمد العنزي وعبدالرحمن باني ومحمد راشد الفضلي.

وفي القادسية قامت إدارة النادي الأصفر بقيد وتسجيل المخضرم حسين فاضل الذي فضل الراحة خلال الفترة الماضية وإعطاء الفرصة لبعض اللاعبين لكن انتقال الغاني رشيد سومايلا إلى الغرافة القطري ساهم بعودته والتراجع عن فكرة الاحتراف أو الانتقال إعارة لأي ناد محلي آخر.

كما تم قيد اللاعب علي جوهر في كشوفات النصر قادما من اليرموك.