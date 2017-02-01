عبدالعزيز جاسم

أعلن مدير الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي عن تعاقد اليرامكة مع لاعب الجزيرة الأردني والمنتخب الأولمبي سابقا خالد الحدرب (24 عاما) حتى نهاية الموسم، حيث يجيد الحدرب اللعب في مركز الجناح الأيمن، مشيرا إلى أن الفريق تأنى قبل التعاقد مع المحترفين من أجل اختيار الأفضل من بينهم، لافتا إلى أن إدارة الفريق قامت بقيد اللعب في كشوفات اتحاد الكرة مساء امس وبالتالي سيكون جاهزا لمواجهة اليوم أمام برقان في حال احتاجه المدرب.

وأشار الفيلكاوي إلى ان الفريق سيقدم كل ما لديه في المواجهات الـ 3 المقبلة في كأس سمو الأمير وسيحاول الوصول للنقطة الـ 13 لعلها في نهاية المطاف تمنح الفريق بطاقة التأهل لنصف النهائي، مشيرا إلى أن اللاعبين لم يقصروا في أداء واجباتهم طوال الفترة الماضية.