يعقوب العوضي

فاز القادسية على كاظمة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين في اللقاء الذي دار بينهما مساء امس الأول على صالة القادسية في ختام مباريات القسم الثالث من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بينما يصبح رصيد كاظمة ٢٦ نقطة وكان الفريقان قد ضمنا التأهل مسبقا إلى المربع الذهبي.

ويتصدر الكويت الترتيب العام ٢٦ نقطة، ويأتي كاظمة في المركز الثاني والقادسية ثالثا بينما العربي في المركز الرابع برصيد ٢١ نقطة، ولم يتم تحديد موعد انطلاق المربع الذهبي الذي سيكون نظامه بطريقة المقص ويتأهل الفائزون إلى المباراة النهائية بينما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.