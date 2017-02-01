يحيى حميدان

تقام مساء اليوم 4 مباريات ضمن الجولة الـ 13 قبل الأخيرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة، حيث يلتقي كاظمة مع التضامن عند الساعة السادسة، والساحل مع اليرموك في الـ 8 وذلك بصالة نادي الكويت، والكويت مع الصليبخات في الـ 6، والعربي مع الشباب في الـ 8 بصالة نادي النصر.

ويحتل «البرتقالي» صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، ويتفوق على الجهراء صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة، ثم يأتي بعدهما «الأبيض» و«الأصفر» و«الأخضر» (15)، والنصر (14)، واليرموك والتضامن (11)، والساحل والصليبخات (10)، وأخيرا الشباب بالمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

وضمنت فرق كاظمة والجهراء والكويت والقادسية والعربي والنصر التأهل إلى منافسات دور الستة الحاسم والذي سيتم تحديد هوية البطل من خلاله عبر إقامة قسمين، فيما ستلعب الفرق الخمسة التي احتلت المراكز المتأخرة وهي: اليرموك والتضامن والساحل والصليبخات والشباب دور تحديد المراكز فقط والذي سيلعب من 3 أقسام.