أقيمت أول من أمس بطولة مهرجان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد للاجتماع الثالث عشر لموسم 2016/2017.

وأعرب الشيخ النواف عن سعادته بوجوده بنادي الصيد والفروسية نيابة عن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لتقديم كأس وجوائز سموه، مباركا للفائزين بكأس سموه، مشيدا بجهود وأعضاء مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية وعلى رأسهم صالح يعقوب الحميضي والشيخ عبدالله السلمان لحسن الاستقبال والضيافة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح لهذا المهرجان.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل ومدير عام السباق الشيخ عبدالله السلمان، بدعم سمو ولي العهد غير المحدود لهذا المهرجان، مثمنا حضور الشيخ أحمد النواف الذي سلم الفائزين كأس البطولة.

بدوره، قال رئيس هيئة سباق الخيل صالح يعقوب الحميضي اننا بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة علينا وعلى الشعب الكويتي نقدم كأس سمو ولي العهد كجائزة سنوية يقدمها ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كداعم لهذه السباقات التي توارثها أبناء الكويت أبا عن جد، كما يشرفنا حضور الشيخ عبدالله سلمان الحمود الصباح لتسليم جائزة الشيخ إبراهيم الدعيج نيابة عنه.

يأتي ذلك، فيما حقق الجوادان «رداد البرا» و«الديغولي» كأسي بطولة مهرجان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد للاجتماع الثالث عشر لموسم 2016/2017 لسباقات الخيل بنادي الصيد والفروسية المقدمين من وسمو لي العهد والشيخ د.إبراهيم الدعيج.

واحرز الجواد رداد البرا كأس سمو ولي العهد بحصوله على المركز الاول لسباق مسافة 1400 متر لجياد سن 3 سنوات ثنايا مواليد 2014 في الشوط الخامس، فيما حصل الجواد الديغولي على كأس الشيخ د.إبراهيم الدعيج لسباق مسافة 1800 متر لجياد الدرجة الاولى المركز في الشوط الرابع، كما احرز الجواد مشراق المركز الاول في الشوط الثالث مسافة 1600 متر مختلط الدرجات، بينما احرز الجواد القادم اجمل المركز الاول لسباق مسافة 1600 متر للدرجة الثانية في الشوط الثاني، واحرز الجواد سواريز المركز الاول لسباق مسافة 2400 متر ميل ونصف ميل للدرجة الثالثة.