أكد منتخبنا الوطني للتنس امس جهوزيته لمواجهة نظيره التايلندي في مسابقة (كأس ديفيز) ضمن منافسات كأس العالم للتنس للمجموعة الثانية والتي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للتنس.

وقال مدرب المنتخب عادل الشطي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة إن الاستعدادات «جيدة»، مشيرا إلى دور المعسكرات الخارجية في تعزيز مهارات اللاعبين.

وأضاف الشطي ان المنتخب سيعمل على تحقيق نتائج إيجابية لصالحه، واصفا هذه المباراة بـ «الصعبة» لاسيما أن الفريقين سبق أن تواجها.

من جهته، أوضح قائد منتخبنا محمد الغريب خلال المؤتمر أن فريقه أنهى الاستعدادات كافة لمواجهة منتخب تايلند من خلال المعسكرات والتمارين اليومية.

بدوره، وصف لاعب المنتخب عبدالله مقدس المباراة مع تايلند بالصعبة والمتعبة، مؤكدا أن اللاعبين سيقدمون قصارى جهدهم لرفع علم الكويت عاليا في هذا المحفل الرياضي العالمي.

من جهتهما، أكد لاعبا المنتخب عبدالرحمن العوضي وعبدالحميد محبوب أن الفريق سيعمل جاهدا على استغلال كل الفرص من اجل تحقيق الفوز، مشيدين في الوقت ذاته بجهد أعضاء الفريق خلال التمارين لتقديم أداء جيد ومشرف.

من جانبه، أشاد مدير البطولة فالح العتيبي بدور الهيئة العامة للرياضة من تسهيلات لتذليل كل العقبات لإنجاح البطولة ورفع مستوى رياضة التنس في البلاد.

إلى ذلك، سيواجه منتخبنا الوطني نظيره التايلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات كأس العالم للتنس في ملعب نادي اليرموك ولمدة ثلاثة أيام.

وتعد كأس ديفيز من كبرى مسابقات كرة المضرب للرجال على مستوى العالم حيث يتم اتباع أسلوب خروج المغلوب بين المتنافسين، وقد بلغ عدد المشاركين في المسابقة 134 منتخبا.